Hvem får lunserne? Tilma og Weiss-Pedersen i infight

Ny dagsorden

Dagen efter fik tonen imidlertid en anden lyd. Regitze Tilma bakkede nu pludselig op om Johannes Lundsfryd, præcis som Morten Weiss-Pedersen havde gjort det 12 timer forinden.

Dobbeltmoral? Ikke ifølge Regitze Tilma, der på valgnatten øjnede en mulighed for at danne et nyt flertal.

- Der var Konservative, der ikke var tilfredse, derfor forsøgte vi at se på andre muligheder. Da det så viste sig, at vi ikke kunne finde et ny flertal, besluttede vi os for også at bakke op om Johannes Lundsfryd, forklarer Regitze Tilma (V) onsdag eftermiddag.

Morten Weiss-Pedersen mener, at den manøvre er dobbeltmoralsk, fordi den ifølge ham handler om et hemmeligt løfte om en af de mest lukrative udvalgsposter nemlig posten som formand for Teknisk Udvalg. Den post har Regitze Tilma også lige nu.