Borgmester indrømmer manglende indsats: Lover at inddrage de unge i beslutninger

Nyt råd skal inddrage de unge

Men nu kan der være godt nyt for de unge på Langeland – og de, som gerne vil flytte til øen. For selvom Langeland Kommune ikke selv kan bestemme, om VUC skal genoprettes på øen, så kan de forsøge at forbedre de unges vilkår.

Og det skal ske gennem et nyt ungeråd, der skal inddrages i kommunale beslutninger og give de unge en mulighed for at blive hørt.

- Det lyder rigtigt i mine ører, hvis vi laver et valg, hvor alle unge får mulighed for at stille op. Vi kunne sågar lave et møde eller to, hvor man kan rejse sig op og præsentere sine synspunkter, og så laver vi en valghandling, siger Tonni Hansen.

- Når vi laver sådan et ungeråd, så vil de jo blive hørt i alle anliggender, der har med unge at gøre. Hvis vi har nogle idéer, så ville det være der, vi kunne spille pingpong med dem.