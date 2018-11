Kvart million kroner til nyt rum til udsatte unge

Et nyt rum er på vej til udsatte unge på Bastionen i Nyborg. Det nye rum - læringsrummet - skal give udsatte unge bedre rammer for deres udvikling. Donationen på en kvart million kroner kommer fra Føtex i Nyborg, der via Salling Fondene har gjort donationen mulig, lyder det i en pressemeddelelse.

Det nye læringsrum skal hjælpe ikke-uddannelsesparate og udsatte unge mellem 16-25 år.

De unge vil på Bastionen få mulighed for at prøve kræfter med at arbejde i den virkelige verden, og læringsrummet skal hjælpe dem med at finde det rigtige fodfæste til uddannelse og fremtidige job.

Unge mennesker skaber en særlig synergi

Hos Nyborg Kommune, som også har del i projektet, får det nye læringsrum en varm velkomst.

- Samarbejdet og donationen fra Føtex er endnu et eksempel på, at vi skal tænke nyt og anderledes for at løse de udfordringer, vi står med i forhold til de udsatte unge. Vi har store forventninger til projektet, og er glade for, at Salling Fonden har set mulighederne i netop vores ide, siger borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs.

For daglig leder på Bastionen, Tue Fabricius, giver donationen mulighed for at føje endnu en dimension af mangfoldighed til kulturhuset.

- Vi har allerede i dag et samarbejde med produktionsskolen i Søndersø, og de unge mennesker skaber en særlig synergi i huset.

- Min fornemmelse er, at vores hus og de mange mennesker, der bruger huset, giver de unge mennesker en helt ny dimension og en række positive oplevelser, uden at det hverken ligner en skole eller en klassisk arbejdsplads. Donationen giver os nu mulighed for at skabe et helt unikt tilbud til de unge, forklarer Tue Fabricius.