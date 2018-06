Kvie kvæstede Signe Marie: I år øger dyrskue sikkerheden

Fire børn og to voksne blev kvæstet, da kvie slap løs på Det Fynske Dyrskue sidste år. I år har dyrskuet øget sikkerheden med guider og nye ruter for dyrene.

Otteårige Signe Marie Nielsen fra Havndrup på Midtfyn er et af de fire børn, der blev kvæstet af en løs kvie på Det Fynske Dyrskue sidste år.

Hun er ikke selv meget for at fortælle om oplevelsen. Men hendes far, Kim Nielsen, var med hende på dyrskuet og så ulykken ske.

- Der går nogle tanker igennem én i de sekunder. Hun lå bare helt stille uden at sige noget.

Signe Marie Nielsen blev klemt fast under en bordplade, som den 500 kilo tunge kvie efterfølgende løb hen over. Signe Marie brækkede to knogler i det ene underben.

- Folk skriger og råber og løber væk og græder. Borde og stole vælter rundt omkring. Det eneste, jeg bare har fokus på er at få den bordplade væk, fordi hun begynder at sige noget, og hun kan ikke trække vejret på grund af vægten fra bordpladen.

Selvom hans datter igen kan løbe og hoppe på trampolin, så fylder ulykken stadig meget, fortæller Betina Rasmussen, Signe Marie Nielsens mor.

- Psykisk er hun slet ikke tilbage. I starten blev hun bange, hvis bare hun hørte en ko brøle og sagde jeg vil hjem, jeg vil hjem, siger Betina Rasmussen.

I dag går det bedre for Signe Marie NIelsen, men hun går fortsat til psykolog for at bearbejde oplevelsen.

- Vi har selv dyr og har udstillet på dyrskuet mange gange. Så vores børn ved godt, hvordan man omgås dyr. Så traumet er egentligt blevet endnu større, fordi hun jo netop var, hvor hun måtte være. Hvor det var helt ok.

Øget sikkerhed

Ifølge dyrskuets ledelse har ingen af de i alt to voksne og fire børn, der blev kvæstet af kvien, varige fysiske mén i dag.

Men ledelsen har alligevel sat en række initiativer i værk for at forbedre sikkerheden for skuets gæster.

Det fortæller dyrskueformand Torben Povlsen.

- Vi har ansat flere vagter - eller guider, om man vil - som kan hjælpe vores gæster, når der er dyr i bevægelse. Vi har også nye ruter for dyrene, når de skal bevæge sig mellem stalden og ringen. Det betyder, at der er færre steder, hvor dyr skal krydse veje, der er meget befærdede af vores gæster, siger Torben Povlsen.

Et af de fire børn, der blev kvæstet af kvien, var en blot otte måneder gammel baby, som sad i sin klapvogn. Kvien forsøgte at hoppe over, men ramte i stedet klapvognen med bagbenene. Hun besvimede kortvarigt, men har altså ifølge dyrskuet ingen fysiske mén i dag.

Men sådan en ulykke må altså bare ikke gentage sig, understreger Torben Povlsen.

- Fredag kommer der jo traditionelt mange børnehaver og skoler ud på dyrskuet, og der har vi på forhånd i vores invitationer gjort opmærksom på, at de skal være opmærksomme på sikkerheden. Vi har også hængt informationsplakater op i vores staldområder, hvor vi fortæller om, hvordan man bør forholde sig som gæst på dyrskuet, fortæller Torben Povlsen.

For selvom sikkerheden er skruet op i år, så er det altså levende dyr, som kommer på dyrskuet, og det indebærer altid en risiko, slår Torben Povlsen fast.

- Det er ikke en zoologisk have, hvor dyrene er bag lås og slå. Hvis de var det, ville det ikke være et dyrskue. Det er meningen, at vores gæster skal kunne komme tæt på og se og røre og opleve, siger Torben Povlsen.

Et hårdt år

Den samme holdning har Signe Maries mor og far.

De er glade for, at dyrskuet har forbedret sikkerheden, men de bebrejder ikke ledelsen.

- Vi kan kun rose dyrskuet, politiet og sygehuset for, hvordan de håndterede sagen, siger Betina Rasmussen.

Men ovre ulykken er familien altså ikke.

- Det har været et hårdt år. Det har virkelig vendt op og ned på vores liv. Det er stadig svært for Signe Marie. Der er ingen tvivl om, at verden er ikke det samme sikre sted for hende, som den var før, siger Betina Rasmussen.

