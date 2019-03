Thorborg går fri: Kviklånsselskaber politianmeldt for vildledende reklamer

Virksomheder, der sælger forbrugs- og kviklån skal sikre, at kunder kan tilbagebetale lån.

Men det er langt fra alle låneudbydere, der lever op til den regel. Sådan lyder dommen fra Forbrugsombudsmanden, der i løbet af 2018 har haft et stort fokus på ni lånevirksomheder.

Onsdag kan Forbrugsombudsmanden i en pressemeddelsle oplyse, at det har ført til politianmeldelse af seks lånevirksomheder. De er anmeldt for vildledende markedføring.

Det drejer sig om virksomhederne: 4finance, Capitolia, Creamfinance Denmark, GoKredit, Finans 247 og Ferratum Denmark.

VURDERING AF KREDITVÆRDIGHED I henhold til kreditaftalelovens paragraf syv c skal lånevirksomheder vurdere kunders kreditværdighed på baggrund af fyldestgørende oplysninger. Med andre ord: lånevirksomheden skal grundigt undersøge om kunden er i stand til at tilbagebetale lånet. Det er altså ikke nok, at kunden kan betale renterne. Kilde: Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler

I undersøgelsen af de ni selskaber indgik også 3C Retail, der er ejet af den fynske forretningsmand Niels Thorborg. Forbrugerombudsmanden har tidligere givet 3C Retail en indskærpelse, men virksomheden er ikke blevet politianmeldt.

Problemer med kreditvurdering

Ifølge Forbrugerombudsmanden har de politianmeldte virksomheder været for dårlige til at kreditvurdere deres kunder.

I henhold til kreditaftaleloven skal lånevirksomheder foretage en vurdering af kundernes kreditværdighed. Virksomheden skal med andre ord undersøge, om låneren er i stand til at tilbagebetale lånet.

- Vi kan se, at nogle selskaber giver forbrugerne afdragsfrie lån på ubestemt tid uden at have vurderet, om forbrugerne har råd til at afdrage. Det er en klar overtrædelse af kreditaftaleloven. Forbrugere, der ikke har råd til at afdrage, risikerer at skulle betale meget høje renter i det uendelige på et sådan forbrugslån, siger Forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

To af de politianmeldte selskaber har ikke vurderet, om kunderne kunne betale lånet tilbage, men kun om de kunne betale de løbende renter.

Der er desuden bevilget flere lån, hvor oplysninger om kundernes privatøkonomi indikerede, at de ikke kunne betale lånet tilbage. For eksempel fordi de havde andre forbrugslån.

Derudover har en del af selskaberne ikke skaffet oplysninger om låneansøgernes økonomi. De har derfor ikke kunnet vurdere, om pengene ville blive betalt tilbage.

Ulovlig markedsføring

Forbrugerombudsmanden mener også, at flere af lånevirksomhederne bryder markedsføringslovens regler om vildledning.

- Det er særdeles problematisk, at de politianmeldte selskaber overtræder flere af de forbrugerbeskyttende regler på én gang. Når deres markedsføring indeholder urigtige oplysninger, og forbrugerne i øvrigt vildledes, så er forbrugeren ikke bare uden den beskyttelse, som kreditvurderingen og kreditoplysningerne skal sikre. Forbrugeren risikerer tilmed at indgå en låneaftale på urigtige forudsætninger, lyder det fra forbrugerombudsmanden.

Ifølge Forbrugerombudsmanden fem ud af de seks politianmeldte lånevirksomheder markedsført lån som kassekreditter, selvom de ifølge Forbrugerombudsmanden ikke er kassekreditter.

Forbrugeromdbudsmanden har bedt de ni selskaber, som man har undersøgt, om at give tilsagn på, at man fremadrettet vil have fokus på kreditvurdering og markedsføring.

Kun Capitolia, Ferratum Denmark og Mozipo har afgivet tilsagn.