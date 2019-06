Kvinde alvorligt kvæstet efter ulykke på Odense Banegård Center 

Opdatering: Fyns Politi oplyser, at der er tale om en person på en elscooter, som er kørt ned ad rulletrappen og har ramt kvinden.

Fredag eftermiddag er der sket en alvorlig ulykke på Odense Banegård Center. En ældre kvinde er svært tilskadekommen.

Det oplyser Fyns Politi.

Læs også Kvindelig cyklist kvæstet efter færdselsuheld

- Et eldrevet køretøj kører ned ad rulletrappen mellem spor tre og fire. Hvorfor den gør det, ved vi ikke, men det bliver undersøgt nu, siger vagthavende Steen Nyland og fortsætter:

Rulletrappen er spærret efter ulykken. Foto: Jacob Rytz

- En ældre dame befinder sig enten på rulletrappen eller lige nedenfor og bliver ramt af køretøjet, da det kommer ned ad trappen. Hun er svært tilskadekommen, og de nærmere omstændigheder undersøges nu.

Person på elscooter kørte ned ad rulletrappen

Klokken 16.45 oplyser Fyns Politi, at der er tale om en mand på en elscooter, som er kørt ud over rulletrappen og har ramt kvinden.

Det forklarer vagthavende ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

- Det er en mand på en elscooter, som kører ud på rulletrappen oppe fra første sal og ned mod perronen. I den forbindelse rammer han den ældre kvinde, forklarer vagthavende ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

Fyns Politi er nu ved at undersøge, om der var fejl på elscooterens bremser. Derudover er politiet også ved at undersøge overvågningsvideoen for at klarlægge, hvad der er sket.

- Det er en tragisk ulykke, og vi er ved at undersøge, hvordan det kunne ske, siger vagthavende Milan Holck Nielsen.