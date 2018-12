Kvæstede ni-årig og kørte væk: Kvinde dømt for at efterlade dreng i vejkanten

En 66-årig kvinde blev mandag dømt ved Retten i Svendborg efter hun om morgenen den 6. februar påkørte en ni-årig dreng på Mølmarksvej i Svendborg. Hun blev dømt for ikke at hjælpe drengen og for at køre fra stedet. Det skriver Fyns Amts Avis.

Drengen, der blev fundet i vejkanten, pådrog sig brud på ben, hofter og skulder af mødet med en mørk, mellemstor bil. En påkørsel der ifølge Fyns Politi betød, at drengen fløj mindst 20 meter. Og føreren, den på det tidspunkt 65-årige kvinde, forsvandt fra ulykkesstedet og blev anholdt to dage senere, da en patruljevogn under en anden opgave blev opmærksom på en personbil på en p-plads, der matchede beskrivelsen.

Kvinden, der var fra Sydfyn, erkendte at have kørt på Mølmarksvej og ramt noget.

60 dages betinget fængsel

Og i dag, 10 måneder efter påkørslen, afgjorde en enig domsmandsret ved Retten i Svendborg så, at kvinden skulle dømmes for ikke at hjælpe og for at køre fra stedet. Det skriver Fyns Amts Avis.

Dommen lød på 60 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste. Hun blev også dømt til at betale sagens omkostninger og en erstatning til drengen på 20.400 kroner. Hun fratages desuden sit kørekort i et år. Kvinden modtog dommen.

Kvinden var også sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 249 om uagtsomt at "tilføje andre betydelig skade på legeme eller helbred". Dette forhold blev kvinden frifundet for, skriver avisen.