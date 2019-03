Kvinde i solouheld på Fynske Motorvej

En kvinde måtte køres til tjek på OUH, efter hun natten til mandag kørte galt på Fynske Motorvej. Uheldet skete klokken 03.12 ved Nr. Aaby.

Af endnu ukendte årsager kørte kvinden, der var på vej i retning mod Odense, ud i autoværnet i starten af afkørslen ved Nr. Aaby, hvorefter bilen endte i nødsporet.

Kvinden havde ikke umiddelbart fået store skader, men hun blev alligevel kørt med ambulance til kontrol på Odense Universitetshospital, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen.

- Det gør vi som regel, når der er tale om et uheld med høj hastighed, forklarer vagtchefen.

Politiet har endnu ikke noget bud på, hvorfor den kvindelige bilist endte i autoværnet.

- Men hun misser i hvert fald et eller andet. Om det er, fordi hun skulle af og forregner sig, eller er på vej lige ud og så kommer ud i rabatten, ved vi ikke endnu, siger Anders Furbo Therkelsen, der fortæller, at politiet skal have en snak med hende, når hun er frisk nok til det.

Glatte veje

Vagtchefen kan derfor heller ikke udelukke, om ulykken kan skyldes de glatte veje, der var flere steder på Fyn i løbet af natten og morgenen.

- Vi kan ikke afvise det, men vi har omvendt heller ikke direkte indikationer på det, siger Anders Furbo Therkelsen.

Bilen er fjernet fra ulykkesstedet, og uheldet skulle derfor ikke give nogen gener for morgentrafikken.