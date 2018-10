Kvinde dømt: 12 års fængsel for at kvæle nabo med ledning og viskestykke

Retten i Svendborg har onsdag idømt en 32-årig kvinde 12 års fængsel for tilbage i juni at have dræbt sin nabo, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Drabet skete 22. juli i en lejlighed på Sankt Jørgens Vej i Svendborg. Her blev 33-årige Ina Louise Lea Bajare kvalt til døde. Det er det drab, den 32-årige nu er dømt for.

Anklager Brian Dybdahl fortæller, at den dømte, Sara Mina Louise Petersen, ikke selv kunne huske, hvad der var sket i lejligheden. Men hun erkendte, at hun måtte have været skyld i naboens død.

- Hun ville dog kun kende sig skyldig i vold med døden til følge og ikke i drab, fortæller anklageren.

Ina Louise Lea Bajare var blevet dræbt med en ledning fra et sæt høretelefoner og et viskestykke, som var viklet om hendes hals. Og retten vurderede, at der var tale om drab.

Straffen blev udmålt til 12 års fængsel. Det er det normale udgangspunkt for straffen i drabssager.

- Det var i tråd med min påstand om, at der hverken var skærpende eller formildende omstændigheder, siger Brian Dybdahl.

Motivet er ukendt

Liget blev fundet, da Sara Petersens kæreste kom til stedet. Der blev ringet 112, og kvinden blev anholdt. Det gjorde kæresten i øvrigt også, men dagen efter blev han løsladt efter et retsmøde.

- Vi ved stadig ikke, hvad motivet har været. Det er svært, når der kun har været de to i lejligheden, og hende, der er i live, ikke kan huske, hvad der er sket.

Dagen efter drabet oplyste politiet, at efterforskningen tegnede et billede af, at der havde været et drikkelag på adressen.

Det har tidligere været fremme, at de to kvinder var veninder og en del af et misbrugsmiljø i Svendborg.

Sara Mina Louise Petersen har nu to uger til at overveje, hvorvidt hun vil anke dommen til Østre Landsret.

