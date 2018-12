Kvindelig cyklist dræbt i trafikulykke efter dobbelt påkørsel

En kvindelig cyklist har søndag morgen mistet livet i en trafikulykke i krydset ved Dronningemaen og Vestergade i det centrale Svendborg.

Kvinden er 49 år gammel og kommer fra Svendborg. Både taxachaufføren og den litauiske mand er sigtet for uagtsomt manddrab.

Den 49-årige kvinde er blevet påkørt af en taxa, som kører i samme retning, som kvinden selv. Ved påkørslen vælter kvinden ud på kørebanen og bliver derefter kørt over af en varevogn, der også kører i samme retning.

Det oplyser Steen Nyland, vagtchef ved Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Fyns Politi blev tilkaldt klokken 03.07, og kvinden blev konstateret død på ulykkesstedet.

- Vi er ved at få undersøgt de nærmere omstændigheder ved ulykken via vidneafhøringer, så vi kan danne os et overblik over situationen, fortæller Steen Nyland.

Fyns Politi har underrettet de pårørende.

Litauer i politiets varetægt

Det var en 31-årig litauisk mand, der kørte over kvinden, da hun var væltet ned på vejen. Fyns Politi har lige nu manden i deres varetægt, som de har sigtet for at være påvirket af hash efter en test med politiets narkometer.

- Vi har en kraftig indikation på, at han har været påvirket af hash. Men hvor påvirket, han har været, ved vi ikke. Det kræver en blodprøve at finde ud af, forklarer vagtchef ved Fyns Politi, Steen Nyland, til TV 2/Fyn.

Fyns Politi oplyser, at de er ved at vurdere, om den 31-årige mand fra Litauen skal fremstilles i grundlovsforhør.