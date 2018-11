Kvindelig cyklist kørt ned af narkopåvirket 21-årig

En kvindelig cyklist blev klokken 15.30 fredag eftermiddag kørt ned af en bilist, der kørte over for rødt i krydset ved Østre Stationsvej og Thomas B. Thriges Gade centralt i Odense.

Den 53-årige cyklist holdt for rødt, og da der blev grønt, kørte hun ud i krydset for at komme mod nord af Thomas B. Thriges Gade. Her blev hun ramt af en bil, der på trods af rødt lys alligevel var fortsat ud i krydset.

- Cyklen bliver ramt på forhjulet, og hun ryger af cyklen. Hun ryger ned, rammer bilen og knækker sidespejlet af i faldet, siger vagtchef ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen.

Efter ulykken vælger bilisten i høj fart at stikke af fra stedet. Men lige i nærheden holder en færdselspatrulje, der ikke har set selve ulykken, men efterfølgende ser den hasarderede kørsel.

Derfor vælger de at sætte efter bilen.

- Han stikker af hen mod politigården, og inden de får ham standset og anholdt i Nedergade, når han at køre over for rødt yderligere to gange, siger vagtchefen.

Flere sigtelser

Bilisten er en 21-årige mand, der ligeledes kommer fra Odense. Han kunne fredag eftermiddag, efter at have fået taget blodprøver, forlade politigården i Odense med en række sigtelser i lommen.

Ifølge vagtchefen er han sigtet for tre gange at køre over for rødt, for at køre fra et færdselsuheld, for at udsætte andre for fare og endelig for at have kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer.

- Det bliver en dyr omgang, konstaterer Anders Furbo Therkelsen.

Den 53-årige kvinde er ifølge vagtchefen sluppet heldigt fra ulykken.

- Hun kom ikke til skade. Hun har fået lidt knubs, men ingen alvorlige skader, siger vagtchefen.