Kvindelig DJ kæmper med fordomme

Fynske Aviaja er professionel DJ og har spillet flere store steder. Alligevel møder hun fordomme om kvindelige DJ's.

Odenses gader har de seneste tre dage været fyldt med fest, farver og høj musik. Cirka 3.000 festglade personer har været samlet til studiestartsfesten Generator, mens musikken buldrede ud af højtalerne.

En af de mange kunstnere, som har skabt en fest på dansegulvet , er Aviaja fra Odense. Lørdag aften stillede hun sig bag pulten og fyrede op under festen.

Hun har været professionel DJ i fem år og spillet på store festivaler som Roskilde og Smukfest i Skanderborg. Men som kvindelig DJ møder hun ofte fordomme på grund af sit køn.

- Når man bruger meget tid på at forberede sig og har brugt lang tid på at blive dygtig, så kan det godt være lidt irriterende, folk bare tror, man trykker play, og så står og danser med armene i vejret, siger Aviaja.

Læs også Frivillige er afgørende for ny fynsk gadefestival

Ifølge den fynske DJ kommer fordommene sjældent til udtryk, når hun er ude og spille. Det er mest på internettet, Aviaja støder på kommentarer.

- Der var en, der skrev, 'hvor svært kan det være at sætte en playliste på', fortæller Aviaja.

Men uanset om det er på nettet, sociale medier eller i baren til efterfesten handler fordommene om, at kvinder ikke kan væres DJ's. Meget anstrengende for Aviaja.

- Jeg synes, det er rigtig irriterende. Og det er tit, at mange af dem, der har en mening om det, egentlig ikke aner noget om det, eller hvordan det er at være DJ. De er ikke engang selv DJ's, så de kan ikke engang selv finde ud af at mixe, forklarer Aviaja.

Faktisk undrer den fynske DJ sig over, hvor fordommene om kvinders evner bag pulten kommer fra.

- Jeg ved ikke rigtig, hvordan de er opstået, ærlig talt. Jeg har ingen idé om, hvordan de er opstået, siger Aviaja.

Er der nogen kvinder, der bare kommer og trykker play?

- Jeg har ikke oplevet det, men det er der sikkert. Jeg har bare ikke set det. Alle de kvindelige DJ's, jeg kender, er bare mega dygtige, fortæller hun.

Generatorgæster er ligeglade

De gæster, som TV 2/Fyn lørdag mødte til Generator, er dog ligeglade med, om personen bag pulten er mand eller kvinde.

Læs også Fyns Politi: Sådan gik Generator

- Jeg er bedøvende ligeglad. Jeg kan bare godt lide, når folk kan finde ud af deres arbejde, siger Oskar Kronback fra Ballerup.

- Jeg plejer bare at føle musikken, så jeg kigger overhovedet ikke op på scenen, forklarer Frederik Haarslev fra København.

- Så længe det er megafed musik, så hygger jeg mig bare med det, siger odenseanske Patricia Mofjeld.

Til de folk som har fordomme om kvindelige DJ's har Aviaja en klar opfordring:

- Jeg synes bare, de skal komme ud og se mig spille i stedet for at gå rundt og tale dårligt om mig, siger hun.