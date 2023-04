Ekspert: Derfor er politikere særligt udsatte for seksuel chikane

- Jeg stemmer kun på dig, hvis jeg må knalde dig.

Det er beskeder som disse, som landede i folketingskandidaternes indbakke under det seneste valg.

Institut for Menneskerettigheder har netop publiceret en ny undersøgelse om chikane og trusler under folketingsvalget i 2022.

Den viser, at 18 procent af alle de kvindelige kandidater oplevede seksuel chikane.

Men det er ikke kun på Christiansborg, de kvindelige politikere oplever det.

Sker også i lokalpolitik

I 2022 lavede Institut for Menneskerettigheder en lignende undersøgelse i forbindelse med kommunalvalget året før, som viste, at lidt over hver fjerde kvindelige kandidat til kommunalvalget under 40 år havde oplevet seksuel chikane.

En af dem, der har oplevet chikane, er Anne Skau Styrishave. Hun er byrådsmedlem i Odense Kommune. Hun har oplevet, at en fremmede klappede hende i numsen på gaden, da hun uddelte flyers ud i kommunalvalget i 2021.

Hun har netop offentliggjort, at hun stiller op til Folketinget ved næstkommende valg og hun er nervøs.

- Jeg er da bekymret for, at det eskalerer, siger Anne Skau Styrishave.

Den offentlige rolle

Karina Kosiara-Pedersen er lektor ved Københavns Universitet og forsker i køn og politik. Hun fortæller, at arbejdet som politiker er helt specielt.

- Man ville jo aldrig gå hen til sit barns skolelærer og sige sådan. Politikerne er offentlige og dem, der chikanerer, kan være mere eller mindre anonyme.

Hun fortæller, at dialogen er en helt anden, fordi vælgerne kan skrive beskeder online

Undersøgelsen fra 2023 viser, at 28 procent af de kvindelige kandidater under 40 år oplevede seksuel chikane, og 18 procent af alle kvindelige folketingskandidater.

Netop alderen hos politikerne og deres oplevelse med seksuel chikane er noget, som Karina Kosiara-Pedersen undersøger i øjeblikket. Hun tror nødvendigvis ikke, at det er, fordi de unge oplever mere chikane end ældre politikere.

- Vi kigger på, om det er, fordi de unge er nye og er lige så vant til det som de ældre politikere. Derudover ser vi også på, om de unge kvinder simpelthen falder fra på grund af, at de bliver chikaneret, og om det kun er dem, der ikke bliver så påvirket af chikanen som bliver i politik.