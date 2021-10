Flere kvinder end nogensinde på valg: Se hvor mange kvinder der stiller op i din kommune

Blandt de traditionelle borgmesterpartier - Venstre og Socialdemokratiet - er det kun i Nyborg, Svendborg og på Nordfyn, at der en kvinde i spidsen for et af de to partier.

- Man kan jo ikke udelukke, at der kommer kvindelige borgmestre på Fyn, men det kan også ende med ti mandlige borgmestre igen, siger Ulrik Kjær.

Røde partier med flere kvinder

Inden for de enkelte partier er der stor forskel på, hvor mange kvinder, der står på listerne. Der er undtagelser, men blandt de traditionelle partier er den generelle tendens, at jo længere ude på venstrefløjen listen er, jo flere kvinder opstiller. Omvendt har et par af de nye små borgerlige lister også mange kvindelige kandidater.