To kvinder og to mænd fængslet efter indbrud på Fyn

To kvinder og to mænd er lørdag blevet varetægtsfængslet i fire uger i forbindelse med indbrud begået i Jylland og på Fyn. Det oplyser Østjyllands Politi.

Politiets specialenhed, Særlig Efterforskning Vest (SEV), har fredag eftermiddag på to lokaliteter i Nordjylland foretaget anholdelser af de to mænd og to kvinder, der alle er rumænske statsborgere.

Anholderne er sket henholdsvis klokken 12.42 og klokken 13.10.

Mistænkt for 14 indbrud

De anholdte er mistænkt for 14 tilfælde af indbrud og indbrudsforsøg i forretninger. Indbruddene er forøvet i alle de seks politikredse i Vestdanmark, heriblandt Fyns Politikreds, og de er primært foretaget via taggennembrydninger, oplyser politiet.

Politiet betegner de fire varetægtsfængslede rumænere som omrejsende kriminelle.

- Bekæmpelse af særlig kompliceret og grænseoverskridende kriminalitet er et fokusområde for Særlig Efterforskning Vest, siger politiinspektør for Særlig Efterforskning Vest Brian Voss Olsen.

- De fire anholdte er det, vi betegner som omrejsende kriminelle, der tydeligvis flytter sig rundt mellem politikredsene og begår kriminalitet. Vi har været på sporet af dem i noget tid, så jeg er ganske godt tilfreds med, at vi nu har fået dem anholdt, fortæller politiinspektøren.

De fire mistænkte blev varetægtsfængslet lørdag formiddag i Retten i Randers.