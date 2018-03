Kvindernes kampdag: Klap bare i numsen - hvis du har fået lov

Torsdag er det kvindernes internationale kampdag. I år kæmper kvinderne for mindre sexchikane, men det betyder ikke, at du ikke må give en kollega en kompliment eller et klask bagi - du skal bare have fået lov inden.

Torsdag den 8. marts. For nogen måske blot endnu en vinterdag, for andre lille-fredag. Nogen kender datoen som kvindernes internationale kampdag.

Det gør blandt andre Louise Bro Davidsen, der er frontkvinde for Dansk Kvindesamfund i Odense. Hun er medarrangør af et arrangement om sexchikane på arbejdspladsen, der holdes i anledning af kampdagen.

Og for Dansk Kvindesamfund er det ikke en kamp om at mindske venskabelige kommentarer eller klap i numsen. Det er en kamp mod magtmisbrug.

Kvindernes internationale kampdag Kvindernes internationale kampdag eller den internationale kvindedag markeres den 8. marts hvert år for at sætte fokus på kvinders stilling i verden.

Datoen blev endeligt fastlagt i 1921, men kampdagen havde været på vej længe inden.

I visse lande er det en national helligdag. I Kina markeres dagen ved at kvinder har en halv fridag den 8. marts.

- Det handler i bund og grund om samtykke. Hvis der er en af dine kolleger, der ikke har noget imod at blive slået bagi eller få at vide, at hun ser virkelig godt ud, er der ingen problemer. Hvis hun eller han har sagt, at det er okay, at du gerne må sige eller gøre det, er det helt fint. Problemet kommer, når der ikke er samtykke, siger Louise Bro Davidsen.

Arbejdspladsens ansvar

Ifølge webmediet Bias har otte ud af ti kvinder oplevet sexchikane. Derfor skal der sættes fokus på problemet, mener Dansk Kvindesamfund.

De ønsker blandt andet, at kvinderne skal turde stå frem.

- Når man bliver udsat for krænkelser, kan man opleve et rigtig stort pres, og man kan føle utrolig stor skam og skyld, og man kan være i tvivl, om man har gjort noget forkert selv. Det er absolut ikke den krænkede, som har ansvaret. Det er krænkeren og arbejdspladsen, der har et ansvar for at gøre op med problemet, siger Louise Bro Davidsen.

- Arbejdspladsen skal have nedsat nogle retningslinjer for, hvad der er okay at gøre på arbejdspladsen, og så skal man klart tage det seriøst, når nogen kommer og fortæller om krænkelser, de har været udsat for.

Kvindernes internationale kampdag fejres blandt andet i Kulturmaskinen i Odense.