Tilbud til gravide: Kvit smøgerne og få 1.000 kroner

Hvis gravide stopper med at ryge, vil de blive belønnet med 1.000 kroner. Det samme vil deres partner, hvis vedkommende også smider cigaretterne.

Det mener Sundhedsstyrelsen, der anbefaler landets kommuner at tilbyde økonomisk belønning til gravide rygere.

Sundhedsudvalget i Odense Kommunes skal den 14. marts diskutere, om kommunens gravide skal have penge som incitament for at lade cigaretterne blive i pakken.

- Jeg er ret åben for at høre, hvad udvalget mener om det her. Hvis vi skal videre med det her, skal vi have præciseret nogle ting, siger udvalgsformand Kasper Ejlertsen (S) til TV 2/Fyn.

Han understreger, at kommunen er ambitiøs, når det gælder rygestop. Der skal dog følges op og undersøges nærmere, før han vil lægge sig fast på, om det konkrete forslag er en god idé.

Belønnes med gavekort

Det forventes, at omkring 30 og 50 gravide i Odense vil tage imod tilbuddet.

Vælger Sundhedsudvalgets medlemmer at bakke op om forslaget, vil belønningen til de gravide og deres partnere udbetales i form af gavekort fordelt over et halvt år, fra rygestoppet er påbegyndt.

Det skal ifølge forskningen sikre, at rygestoppet fastholdes.

Maksimalt vil kommunen komme til at bruge 1.000 kroner per person.

Fakta om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Formålet med forebyggelsespakken om tobak er at understøtte kommunernes arbejde med at forebygge rygning og anden brug af tobak. I rapporten skriver Sundhedsstyrelsen: "Forskningen indikerer, at brug af økonomiske incitamenter er den mest effektive indsats for rygestop for gravide, og at det særligt er effektivt i interventioner målrettet mennesker med lav socioøkonomisk status." "Brug af økonomiske incitamenter ser ud til at øge deltagelsen i rygestopinterventioner, er effektive til fastholdelse og er effektive – i hvert fald på kort sigt – til at opnå den ønskede adfærdsændring. Virkningen ser dog ud til at aftage gradvist, efter interventionen stopper, og den økonomiske belønning" Kilde: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak Se mere

Samfundet vinder på rygestop

Statens Institut for Folkesundhed, SIF, har i 2018 undersøgt eksisterende forskning for brug af belønning i forbindelse med rygestop.

SIF konkluderer, at belønningen har en positiv effekt på rygestoppet.

Derudover vil der være en positiv samfundsøkonomisk gevinst forbundet med rygestop hos gravide, da rygning i graviditeten ifølge Sundhedsstyrelsen øger risikoen for lav fødselsvægt, for tidlig fødsel og fosterdød, og barnet vil på længere sigt have større risiko for at udvikle luftvejsproblemer, type 2-diabetes, forhøjet blodtryk og fedme, der belaster samfundet.

I Sundhedsudvalgets dagsorden står der blandt andet, at "studier viser, at rygestopforløb til gravide, der inkluderer økonomisk belønning, er de mest effektive blandt gravide, der ønsker at stoppe med at ryge".

Tilbuddet om belønning af rygestop kan finansieres inden for Odense Kommunes nuværende budget. Det vil dermed ikke få økonomiske konsekvenser for kommunen, hvis der er opbakning til forslaget.