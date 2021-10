Kvoter kan kvæle torskefiskeri i dele af Østersøen

EU-Kommissionen lægger op til, at torskekvoterne i den vestlige Østersø skal skæres med 92 procent.

Det skriver Politiken.

Dermed går fiskere fra Bornholm, Sjælland, Lolland-Falster, Fyn, Langeland og Sønderjylland fra at kunne fange 1746 ton i år til 141 ton torsk næste år.

De torsk, som fiskerne alligevel må fange, må dog kun fanges som bifangst - ikke hovedfangst.

Og det bekymrer Svend-Erik Andersen, som er formand for Danmarks Fiskeriforening, fordi det vil gøre det svært at fiske efter andre fisk uden at overstige torskekvoterne.

- Det er en grotesk situation, for det vil gøre det meget svært at fortsætte fiskeriet efter de andre arter, som har det godt, fordi der altid vil være en bifangst af torsk, som er svær at styre, siger han til Politiken.

For de fynske erhvervsfiskere vil stramningen af kvoterne få store konsekvenser.

- Det får katastrofale følger. Jeg har selv en kutter, som jeg har købt til at drive dagsfiskeri, og den har jeg sat til salg nu, siger Ulrik Kølle Hansen, der har fisket på Langeland, siden han var 14 år gammel.

Fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister Rasmus Prehn (S) skal 11. oktober mødes med EU's andre fiskeriministre for at drøfte forslaget.

Han er ikke optimistisk, hvad angår udsigterne til at få hævet torskekvoterne i EU-Kommissionens forslag.

- Det ser desværre tungt ud, men jeg er også nødt til at sige til fiskerne, at vi har en bunden opgave med at passe på de arter, der er.

- Det går ikke at blive ved. Der skal fiskes markant mindre, og det vil også betyde færre fiskere, siger han.

Morten Vinther, som er seniorforsker ved DTU Aqua og medlem af Det Internationale Havundersøgelsesråd kan skrive under på, at torsken mistrives i Østersøen.

- Fisketrykket skal bringes voldsomt ned. Hvis ikke man gør det, er der en meget reel risiko for, at torsken forsvinder som kommerciel fisk inden for nær fremtid. Så skidt har den det, siger han.