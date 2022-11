Kyivs kommunaldirektør er taknemlig for indsamling midt i frygten for kulden

Snart er størstedelen af Kyivs bygninger ubeboelige.

Det er hvertfald det, som kommunaldirektøren i byen frygter, da TV 2 Fyn taler med ham, efter flere dages heftige bombardementer i byen.

- Vi håber, at vi tager fejl omkring det her, men det er muligt, at de fleste af bygningerne i Kyiv er ubeboelige om et par dage, fordi der ikke er strøm og temperaturerne er så lave, siger kommunaldirektør Volodymyr Bondarenko.

Han fortæller, at byen har brug for hjælp, for at kunne klare sig igennem vinteren.

- Under omstændighederne er vi tvunget til at spørge vores venner og partnere om hjælp på alle tænkelige måder.

Kommunaldirektøren i Kyiv Volodymyr Bondarenko fortæller, at fordi der ikke er strøm i mere end to til tre timer om dagen, så er det svært for borgerne at lave mad.

- Det, der er mest brug for, er noget som kan levere strøm og varme, siger han.

- Vi har også brug for supplerende produkter, som vi kan spise uden at skulle tilberede det.

Hjælpen er på vej

En indsamling, som Rotary Odense står bag, skal hjælpe ukrainere i Kyiv med at holde varmen vinteren over.

Og det er virkelig tiltrængt, fortæller kommunaldirektør Volodymyr Bondarenko.

- Lige nu er mere end 50% af vores strømforsyning beskadiget eller fuldstændig ødelagt, siger han.

Det udsagn gør stort indtryk på projektkoordinatoren i Rotary, Peter Zinck.

- Det understreger jo virkelig vigtigheden af det arbejde, vi har gang i, siger han.

Søndag eftermiddag har mere end 3.500 doneret til indsamlingen, som har rundet 2,4 millioner kroner.

Peter Zinck fra Rotary fortæller, at cirka halvdelen af donationerne kommer fra virksomheder og organisationer, mens den anden halvdel kommer fra private donorer.

- Det glæder os, at der er engagement i begge lejre, men det helt centrale er ikke, hvem afsenderen er, men at de er dedikeret til at gøre en stor forskel for modtageren, siger Peter Zinck.

Ikke længere Odense hjælper Kyiv

Peter Zinck fra Rotary Odense fortæller, at der er stor interesse i indsamlingen fra hele landet, og ikke længere kun fra Fyn.

Derfor vil de også i slutspurten af indsamlingen fokusere på at få donationer fra andre steder.

- Det er så dejligt, at vi fornemmer, at andre steder i Danmark er begyndt at gå med i indsamlingen. Derfor har vi også over weekenden været igang med målrettet at skalere indsamlingen, så vi forhåbentlig kan engagere hele landet, siger Peter Zinck.

Han fortæller også, at folk gerne vil donere andet end blot penge.

- Udover at der er mange, der har doneret penge, så får vi også flere henvendelser fra folk, som gerne donerer generatorer. Det er jo helt fantastisk, siger han.

Kommunaldirektøren i Kyiv, Volodymyr Bondarenko, er meget taknemmelig for det store beløb, men fortæller også, at penge ikke er det vigtigste.

- Det lyder måske lidt underligt, men vi har mere brug for generatorer, der kan give strøm og varme, fortæller han.