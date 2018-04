Kylling og pizza: Giganter rykker ind i Odense

To fastfood-giganter rykker ind i Odense. Kentucky Fried Chicken åbner i den østlige del af byen og Domino’s Pizza åbner i den vestlige del.

Den amerikanske fast food-kæde Kentucky Fried Chicken er i fuld gang med at indrette lokalerne på hjørnet af Nyborgvej og Ejbygade i den østlige del af Odense.

Kentucky Fried Chicken åbnede i marts i Herning og med den nye restaurant i Odense har de otte restauranter i Danmark. Datoen for åbningen er ikke meldt ud endnu, men det bliver i april. På Facebook skiver de:

Odense vi åbner i April! KFC skiltene er oppe på Ejbygade 2, men vi mangler lidt mere tid til at gøre vores første restaurant i Odense #fingerlickinperfect :) Den officielle åbningsdag kommer snart, så stay tuned.

Pizzagigant flytter ind ved Tarup Center

Den amerikanske pizzagigant Domino’s Pizza meddelte i februar, at de ville åbne to restauranter i Odense, og nu har de på deres hjemmeside offentligjort, at den ene kommer til at ligge i Odense-forstaden Tarup.

Ved Tarup Center har Domino’s Pizza nu sat deres skilt på på facaden af det tidligere posthus. Og på deres hjemmeside skriver de, at restauranten åbner snart.

Vi er utroligt glade for snart at kunne åbne i Odense, skriver de på Facebook.

Kæden blev startet i 1960, og det første danske pizzeria blev åbnet i 1997 på Frederiksberg. I dag har Domino’s Pizza 30 pizzeriaer fordelt flere steder i landet, heriblandt København, Aarhus, Randers, Køge og Næstved.