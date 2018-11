Kyniske OB skyder sig tættere på bronzemedaljerne

OB banker for alvor på døren i kampen om bronzemedaljer i Superligaen.

Det står klart, efter at holdet søndag vandt 3-1 ude mod FC Nordsjælland i en kold og underholdende affære, hvor OB cementerede sejren via en stærk anden halvleg.

OB overkom en lynstart fra hjemmeholdet, og via to hurtige mål i anden halvleg er OB nu blot to point fra Esbjerg på tredjepladsen i Superligaen.

FCN derimod har nu ikke vundet i seks kampe i træk i Superligaen, og sidste sæsons bronzevinder er nu tættere på sidstepladsen end sjettepladsen.

Læs også Minut for minut: OB's udesejr over FC Nordsjælland

For anden spillerunde i træk startede FCN kampen som lyn og torden, og hjemmeholdet bragte sig foran efter blot tre minutter spil, da Andreas Skov Olsen udnyttede Mikkel Damsgaards fine oplæg.

OB havde store problemer med hjemmeholdets hurtige venstre side, og det tvang udeholdet længere tilbage på banen, men som kampen skred frem, arbejdede OB sig tilbage i kampen.

Og efter 24. minutters spil kom udligningen.

Et højt indlæg endte hos Troels Kløve, som headede bolden bagud mod Jens Jakob Thomasen.

Hårdt presset vendte midtbanespilleren på en tallerken og afsluttede første gang, så bolden gik i mål klistret op ad fjerneste stolpe.

Målscoreren skulle ikke en gang være startet inde, men han blev kaldt i aktion kort før kampstart, da Jacob Barrett Laursen ikke blev klar.

OB skruede tempoet op fra anden halvlegs start, og det gav gevinst.

Efter 48 minutter af kampen spillede midtbanespilleren Casper Nielsen flot Nicklas Helenius i dybden, og den høje, ranglede angriber sendte sikkert bolden gennem benene på en fremstormende Nicolai Larsen i FCN-målet.

Og det skulle blive værre for det hårdt prøvede FCN-hold.

Lige inden timemærket fordoblede OB-angriberen Bashkim Kadrii udeholdets føring, da han tog bolden med sig i feltet og hårdt skød bolden ind bag Nicolai Larsen ved fjerneste stolpe.

Målet lod til at slå den sidste rest af selvtillid ud af hjemmeholdet, som først blev farlige sidst i kampen.

Dybt inde i overtiden var hjemmeholdet centimeter fra at reducere, men Karlo Bartolecs frispark prellede af på overliggeren, inden Godsway Donyoh minuttet efter sendte bolden snert forbi stolpen.

Læs også Stinna kan blive Årets Sportsnavn