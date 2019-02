Kz-lejrens gru fanget i fynsk dagbog

Med livet som indsats skrev han, når ingen så det, notater i en dagbog han havde smuglet med sig. Overbetjent Kristian Andreas Laurits Rasmussen fra Odense skrev den 6. oktober 1943, mens han sad i kz-lejren Buchenwald i Tyskland:

"Rygter om, at ti amerikanske faldskærmsdivisioner landsat ved Düsseldorff, og at der skal være kommet Røde Kors-pakker. Hilst på Knud Jakobsen, Helge Hansen, Goltermann og Olesen, der er blandt københavnerne, og som alle er i stribede fangedragter med nummer."

- Det er et fuldstændig enestående dokument, fordi der er ingen andre, som vi kender til, som i Danmark har skrevet over seks-syv måneder en dagbog i en koncentrationslejr om fuldstændig nøgterne beskrivelser over, hvad der foregik, fortæller Jøren Thomsen, stadsarkivar i Odense, begejstret.

Kristian Andreas Laurits Rasmussen overlevede sulten, sygdommene og rædslerne som de 2.000 danske politifolk blev udsat for i de tyske kz-lejre og vendte i krigens

Hans hjerte banker for formidling i videst mulig omfang. Derfor er den historiske dagbog nu tilgængelig for alle, og ikke blot brugerne af Historiens Hus i det centrale Odense. Den er nemlig blevet en del af hjemmesiden www.arkiv.dk. Et landsdækkende initiativ, som Jørgen Thomsen sidder i bestyrelsen for.

- Vi tror, at adgang til at se kilderne direkte, de autentiske kilder, at det er med til at befordre interessen for historien, håber Jørgen Thomsen.

Den lille notesbog rummer næsten et halvt års optegnelser fra flere tyske koncentrationslejre. Foto: Morten Grundholm

Arkiv.dk er en stærkt populær hjemmeside, som Odense Stadsarkiv og 580 andre danske lokalarkiver bidrager til med billeder og andet materiale. Siden den gik i luften i 2015, har der været heftig trafik med 94 millioner sidevisninger. Nu er siden blevet udvidet med flere nye funktioner, der gør det lettere at søge i og læse alle kulturskattene – som eksempelvis politimandens dagbog.

- Vi har arkivmateriale af vigtig national betydning på vores lokale arkiv. Det findes ikke kun på Rigsarkivet. Det er herligt, at vi nu får chancen for at åbne for arkivets righoldighed, siger Jørgen Thomsen og tilføjer:

- Jeg går snart på pension. Her har jeg en del projekter. Et af dem er at skrive en bog med udgangspunkt i dagbogen. I den forbindelse søger jeg kontakt til L. Rasmussens søn, Ole Hans Rasmussen, der netop er fyldt 80 år og bor i delstaten Indiana i USA. Det kunne være interessant at høre, hvilken betydning farens ophold i kz-lejren fik, siger stadsarkivar Jørgen Thomsen fra Historiens Hus i Odense.