LA-profiler siger nej til DF's udgangsforbud for unge i Vollsmose

Dansk Folkeparti foreslår et udgangsforbud for unge under 18 år i ghettoerne. Ikke noget for kulturministeren.

Et par prominente navne i regeringspartiet Liberal Alliance lægger afstand til især et af Dansk Folkepartis syv ghettoforslag.

- Udgangsforbud for unge efter klokken 20.....Er vi i Danmark?

Det skrev kulturminister Mette Bock (LA) torsdag aften på Facebook med henvisning til, at DF foreslår, at unge under 18 år senest skal være hjemme klokken 20.

Ifølge DF er det en af løsningerne for at komme ghettoproblemerne til livs. Regeringen vil i begyndelsen af året komme med et ghettoudspil, som i sidste ende skal være med til at afvikle ghettoerne helt. Det sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale.

Heller ikke LA's finansordfører, Joachim B. Olsen, lader til at være tilhænger af udgangsforbuddet. Torsdag aften skrev han på Facebook:

- I LA er vi, ligesom i Venstre, klar til at diskutere alle gode forslag. Men et par af de her forslag er virkelig dårlige. Udgangsforbud for alle under 18 år.....come om. Det er sgu for langt ude!

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, ville torsdag ikke sige for meget om DF's syv forslag, der blev bragt i BT.

- Det er positivt, at andre politiske partier melder sig på banen i denne debat, hvilket statsministeren også lagde op til i sin nytårstale.

- Omkring de konkrete forslag fra DF vil jeg vente med at forholde mig til dem, indtil vi ser regeringens udspil senere på året.

- De fleste, som ser forslagene, kan nok gøre sig nogle forestillinger om, hvor Venstre ligger i forhold til dem.

- Der vil være nogle af forslagene, hvor vi vil sige, at det er måske en meget god idé, og ved nogle forslag vil vi sige, at dette er uden for skiven, sagde Ellemann-Jensen.