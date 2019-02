LA-spids skifter til Venstre

Tonny Vest, der to gange har været Liberal Alliances spidskandidat til kommunalvalget i Odense, har meldt sig ud af partiet. I stedet har Tonny Vest meldt sig ind i Venstre.

Der er flere årsager til, at den liberale kandidat har droppet Liberal Alliance og meldt sig ind i Venstre. Blandt andet kritiserer Tonny Vest, at Liberal Alliance gik med i regering i 2016.

- Jeg synes ikke, at det har gjort os godt at være i regering. Det har kostet os dyrt, og vi har været nødt til at gå på kompromis med vores program. Jeg tror, at det måske var for tidligt at gå i regering i forhold til størrelsen på partiet og opbakningen fra vælgerne, mener Tonny Vest.

En anden årsag til skiftet fra Liberal Alliance til Venstre er, at Tonny Vest er kommet til den erkendelse, at det er for hårdt arbejde at være kandidat i et lille parti med en lille organisation bag.

- Det er svært at gå til valg, eksempelvis kommunalvalg, når man har en lille organisation bag sig. Det er svært som byrådskandidat at lave politik og samtidig have styr på det praktiske og organisationen.

At det lige nøjagtigt blev Venstre, der nu får medlemskontinget fra Tonny Vest i fremtiden, er oplagt, mener den nu tidligere LA'er.

- Venstre ligger tættest på og er et liberalt parti. Jeg har også haft tæt samarbejde med dem, som byrådskandidat for LA, så det er naturligt, at det er Venstre, jeg skifter til, forklarer Tonny Vest.

Håber på opstilling for Venstre

Tonny Vest har været opstillet som spidskandidat for Liberal Alliance til to kommunalvalg og har også været opstillet som folketingskandidat for Liberal Alliance.

I fremtiden håber han på, at han kan blive opstillet for Venstre til næste kommunalvalg i Odense.

- Hvis Venstre vil, vil jeg gerne stille op til næste kommunalvalg. Odenses udvikling interesserer mig, og jeg mener også, at jeg er ret god til at finde ud af, hvor skoen trykker. Nu håber jeg bare på vælgernes opbakning, siger Tonny Vest.

Netop interessen for Odense gør også, at Tonny Vest glæder sig over, at Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, (S), nærmest har meldt ud, at han nu vil gennemføre de forslag, som Liberal Alliance stillede ved kommunalvalget i 2017.

Her foreslog Tonny Vest og Liberal Alliance at flytte 125 millioner kroner fra administration til velfærd, noget der ifølge Tonny Vest minder om det forslag, som borgmester Peter Rahbæk Juel har meldt ud i Fyens Stiftstidende, at han vil arbejde for i de kommende år.

Fokus på Odense

Selvom Tonny Vest tidligere har været folketingskandidat, vil den nyudsprunge Venstremand ikke på nuværende tidspunkt også gå efter at blive folketingskandidat for Venstre.

- Jeg har ikke ressourcerne til at gå efter at blive folketingskandidat på nuværende tidspunkt. Men hvem ved, måske jeg har det på et senere tidspunkt, siger Tonny Vest.