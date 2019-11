11 fynske spritbilister taget på én weekend: - Lad nu bilen stå!

Weekenden markerede startskuddet for årets julefrokoster. For Fyns Politi betyder den weekend samtidig også altid et stort spring i antallet af spritbilister. Således også i år.

Fyns Politi snuppede i løbet af fredag og lørdag aften og nat hele 11 spritbilister på de fynske veje.

- Og det er 11 for mange. Derfor igen en opfordring; lad nu bilen stå. Tag en taxa, eller få nogen til at hente dig, siger Milan Holck Nielsen, vagtchef ved Fyns Politi, tidligt mandag morgen.

Derfor giver det ekstra god mening, at politiet allerede er endda meget opmærksomme på bilister med alkohol i blodet her i starten af sæsonen for julefrokoster.

Sammen med Rådet for Sikker Trafik går politiet i slutningen af november og hele december i gang med en kampagne for at stoppe spirituskørsel.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er danskerne dog blevet bedre til at lade bilen stå, men det er stadig nødvendigt at sætte ind.

- Desværre hører vi også fra politikredsene, at der bliver taget for mange spritbilister på vejene. Der er stadig for mange, der tænker, jeg kan godt lige liste den hjem. Så problemet er desværre ikke løst, siger Søren Ørsted, der er pressechef i Rådet for Sikker Trafik.

Slå en klo i nakken på dem

Rådet har talt med flere dømte, der fortæller, at de rent faktisk troede, de var ædru nok til at køre. Men der er også dem, der er i tvivl og alligevel tager chancen, fortæller Søren Ørsted.

- Det er der, vi siger: "Er du det mindste i tvivl, så lad bilen stå”. Du risikerer at møde politiet og miste dit kørekort. Og endnu værre så risikerer du at ramme ind i nogle andre og skade dem eller dig selv, siger han.

Pressechefen opfordrer også til, at man holder øje, hvis andre til festen begynder at rode efter bilnøglerne efter at have set bunden af for mange snaps.

- Alliér dig med nogle andre i selskabet og sig: ”Skal vi ikke lige slå en klo i nakken på ham her og skaffe ham en taxa og sørge for, at han kommer sikkert hjem?”, lyder det.

492 taget i år

Hvert år sigtes der mellem 5-6.000 spritbilister på landsplan, mens der alene på Fyn er taget 492 indtil videre i år.

Derfor er den målrettede indsats allerede rullet ud hos Fyns Politi igen i år.

- Det betyder, at der de dage, hvor vi ved, der traditionelt bliver kørt spirituskørsel, er ekstra personale på. Både fra beredskabets side og i høj grad også fra færdselspolitiets side, sagde vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen søndag eftermiddag.