Min mening: Lad os starte med os selv

Af Jørgen Nielsen, folketingskandidat, Konservative

Her i valgkampen har jeg et utal af gange hørt fra vælgere og kandidater, at vi skal gøre noget ved klimaet.

Her er alle partier enige – der SKAL gøres noget for klimaet.

Men er det kun en statsopgave?

Vi har alle en forpligtigelse til at gøre noget for klima og miljø. Men er det ikke nemmest, at vi starter med os selv?

Min mening - på vej mod valg Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

Mit indlæg skal ikke opfattes, som en moralsk løftet pegefinger, men derimod en opfordring til, at vi alle tænker os om.

Hvis vi alle bliver bedre til at sortere vores affald, smide knapt så meget væk, men i stedet genbruge ting, købe brugt og så i øvrigt tænker os om, når vi handler ind, så når vi langt.

En lille bøn

Derfor har jeg også en lille bøn – meget VIGTIGT budskab faktisk – når vi køber en del af vores dagligvarer, så se efter om det er danske varer. Især når vi taler frugt og grønt.

Frugt og grønt fragtes i stort omfang over mange grænser – oftest med skib, tog og lastbiler. Vi ved, at en stor del af CO2 udledningen, som belaster klimaet skyldes transportsektoren.

Brug et par minutter mere i supermarkedets grøntafdeling, og betal måske et par kroner ekstra for, at det er danske varer.

Os der bor på landet kan lægge vejen forbi nogle af vores mange gårdbutikker og vejboder. Her får man oftest tingene ny høstet, ofte høstet på ”rugbrødskraft”, så ingen CO2-udledning.

Derudover så handler man lokalt, bevarer pengene lokalt – og så smager det bare bedre!

Det giver mening!