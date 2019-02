Libergren udfordrer Heitmann: - Lad os tage en duel om sundhedsreformen

Venstres gruppeformand i Region Syddanmark er klar til at stille op i en politisk duel med Venstres egen sundhedsordfører, Jane Heitmann, om sundhedsreformen.

- Jeg er klar til at stille op på TV 2/Fyn, så vi kan få en politisk debat om emnet, siger Bo Libergren til TV 2/Fyn.

Opfordringen til Jane Heitmann kommer i kølvandet på den mediestorm, som Jane Heitmann røg ind i i sidste uge.

Det skete, da Jyllands Posten kunne afsløre, at sundhedsordføreren havde stillet 19 anonyme spørgsmål til indenrigsministeren.

Spørgsmålene blev senere trukket tilbage af Jane Heitmann selv, da avisen fandt ud af, at det var hende, som stod bag.

De 19 spørgsmål blev af en del venstrefolk på Fyn og i Jylland opfattet som et illoyalt forsøg på at starte en smuds-kampagne om frås i de folkevalgte regionsråd.

En af dem, der røg op i det røde felt efter avisens afsløring, var Bo Libergren, der beskyldte sin partifælle og konkurrent til Folketinget for at have udført "snusket muldvarpearbejde".

Ønsker bred debat

Jane Heitmann selv har ikke ønsket at deltage i interviews om sagen, men nu hvor hun er tilbage fra vinterferie, vil Bo Libergren gerne have gang i en mere dybdegående diskussion.

Ikke kun om de folkevalgte og deres forbrug af mobiltelefoner og aviser, men også om de mange andre udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor.

Jeg vil gerne diskutere sundhedsvæsenets almindelige tilstand og de udfordringer, vi reelt har i sundhedsvæsenet Bo Libergren, gruppeformand Venstre, Region Syddanmark

- Jeg vil gerne diskutere sundhedsvæsenets almindelige tilstand og de udfordringer vi reelt har for eksempel med mangel på personale, prioriteringer og så videre, siger Bo Libergren.

Redaktør: Lægger gerne studie til

TV 2/Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro, er klar til at åbne tv-studiet for en debat mellem de to politikere.

- Normalt plejer det at være politiske modstandere, som stiller op i dueller. Det er dog ret usædvanligt, at partifæller diskuterer indbyrdes i offentligheden, og derfor er vi klar, hvis Jane Heitmann siger ja til opfordringen, siger Jakob Risbro og fortsætter:

- Det er jo helt tydeligt, at der er forskellige opfattelser af sundhedsreformen i Venstre, og dem vil vi naturligvis gerne afdække.

- Bo Libergren er jo også folketingskandidat, og vi ser det som vigtig public service at afdække de forskelle, der også er på konkrete spørgsmål indenfor de politiske partier.

TV 2/Fyn forsøger at få en kommentar fra Jane Heitmann.

