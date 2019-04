Museum ophæver "niks-pille-regler": Læg dig bare i Carl Nielsens seng

Carl Nielsens Barndomshjem er et museum i Nørre Lyndelse på Fyn. Der er blevet malet om, høvlet og lakeret gulvbræder, og så er der blevet skabt 29 fortællinger, som de besøgende kan høre på audio-guides, mens de går rundt i huset.

- Jeg synes, det er fantastisk, og jeg glæder mig virkelig til at arbejde her fremover. Det bliver på helt andre vilkår nu, og det bliver virkelig spændende, siger Hanne Osbirk, som er museumsvært på Carl Nielsens barndomshjem.

Læs også Carl Nielsen vandt: Musikkonkurrencen blev forvandlet til en fynsk festival

De andre vilkår, som Hanne Osbirk henviser til, er de helt nye oplevelser, muligheder og sanser, som gæsterne på museet nu kan få stimuleret.

- Jamen normalt var det jo os, som skulle fortælle gæsterne om Carl Nielsen, nu er der de her audio-guides. Som gæst kan du også lægge dig i sengen, prøve Carl Nielsens træsko og meget mere. Det er spændende tiltag, som jeg ikke har set før, fortæller museumsværten til TV 2/Fyn.

Fokus på lugtesansen.

Museumsværterne har fokus på, at gæster får den mest autentiske oplevelse af Carl Nielsens Barndomshjem. De sprøjter med forskellige dufte i forskellige rum, for at fuldende oplevelsen. Der bliver eksempelvis sprøjtet med tobakslignende væsker, så Carl Nielsens fars rum dufter, som det gjorde, da Carl Nielsen var barn.

- Jeg synes, det er hyggeligt, at man også får lugtesansen med. Det er ligesom med til at fuldende oplevelsen. Udover det så må gæsterne jo stort set alt på museet nu. Normalt er der jo et "niks-pille princip" på museer, men det går vi jo helt væk fra. De kan lægge sig i sengen, kigge i bøgerne og alt muligt andet, så jeg tror, det bliver sjovt, siger Lene Andkjær, som også er museumsvært.

Læs også Hvem hvad hvor: Her er alt, hvad du bør vide om Carl Nielsen-konkurrencen

Carl Nielsens Barndomshjem blev indrettet som museum i 1956, og de har typisk under 2000 besøgende om året. Derfor trængte museet også til nogle ændringer.

Du kan blandt andet tage en lille lur i Carl Nielsens seng Foto: Reza Saharei

- Hvis jeg skal være frisk, så ville jeg da elske, hvis der kom 10.000 besøgende om året. Det ville da være et rigtig godt succeskriterie, siger Ida-Marie Vorre, som er museumsinspektør og fortsætter.

- Vi vil jo gerne styrke fornemmelsen af, at det er et hjem man besøger, og ikke et museum. Og det er jo ikke hvilket som helst hjem man besøger, men netop Carl Nielsens hjem. Det var jo et hjem i sin tid, der virkelig gjorde indtryk, siger museumsinspektøren.

Det bliver alle fem sanser, som kommende gæster får stimuleret, når de besøger Carl Nielsen Barndomshjem i fremtiden.