Kvinde ’tvangsindlagt’ af svindellæger: Nu kan hun ikke få oplysningerne fjernet

I 2012 blev Pia tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling. Det fremgår af hendes sundhedsoplysninger.



Problemet er bare, at de papirer ikke er til at stole på, for Pia er tidligere patient i hos lægerne Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussen i Svendborg. To læger, som står bag omfattende fusk med patienters oplysninger.

De to læger har indberettet falske ydelser til regionen, for eksempel for behandlinger der ikke har fundet sted, og på disse har lægerne tjent i omegnen af 1,7 millioner kroner.