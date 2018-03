Lægemangel truer: 21 fynske læger er over 65 år

En ny undersøgelse fra praktiserende lægers organisation, PLO, viser, at 21 fynske læger er 65 år eller ældre. 66-årige Ole Holm-Thomsen fortsætter som praktiserende læge, så længe der ikke er "for meget bøvl".

En ny opgørelse fra de praktiserende lægers organisation, PLO, viser, at 21 fynske læger er 65 år eller ældre. De 21 læger løser et problem her og nu, fordi der er mangel på læger, men formanden for PLO i Syddanmark, Jørgen Skadborg, frygter, at der fremover vil være flere byer, hvor det bliver meget svært at få en læge.

Der er i alt 319 praktiserende læger på Fyn. De 21 "gamle" læger løser et problem her og nu, men allerede nu er der områder på Fyn, der er lægedækningstruede - herunder blandt andet Faaborg og Assens by.

En af de 21 læger er 66-årige Ole Holm-Thomsen. Han er glad for sit arbejde, men han er bekymret for fremtiden:

- Så længe jeg trives godt med arbejde og så længe, jeg gør mit arbejde godt nok, så vil jeg gerne blive ved med at arbejde. Men det er jo et problem for fremtiden, fordi, hvor længe bliver man ved?, siger Ole Holm-Thomsen, og tilføjer, at også han har en slutdato:

- Jeg tror ikke, at os, der er oppe i den aldersklasse bliver ved længere end vi synes det er sjovt og vi har en god tilfredsstillelse i vores arbejde. Så hvis ikke det er tilfældet, og der bliver alt for meget bøvl, så kunne det jo godt være, at man tænker, at nu vil jeg noget andet i stedet for, siger han.

Risiko for ærgerlig tendens

Det er særligt udkandtsområderne, som risikerer at blive ramt. Faaborg og Assens er truet af lægedækningen - her banker dækningsproblemerne allerede på døren.

- Jeg synes da, at det er rigtig trist for hele vores fag. Vi har jo gennem mange år opbygget almen praksis til det, det er i dag, og hvis der er store områder, hvor der ikke er læger, der kan overtage, så falder det jo lidt til jorden. Og det vil være rigtig, rigtig ærgerligt, siger Ole Holm-Thomsen.

PLO ser problemet gennem samme briller som Ole Holm-Thomsen. Dertil kommer at der er et misforhold mellem afgang og tilgang:

- Samfundsmæssigt er det et enormt problem, at vi uddanner halvt så mange, som der må forventes at gå på pension, siger Jørgen Skadborg.

Således øges behovet for praktiserende læger år for år. Det betyder, at risikoen for at lokale praksisser vil lukke og dermed forværre lægedækningen.

- Når vi forventer, at der er i indeværende år er 90 læger, der går på pension, og vi uddanner 25-50 stykker her i regionen, så går det jo simpelthen ikke op, siger Jørgen Skadborg.

Stadig voksende problem

De nuværende problemer med mangel på praktiserende læger, risikerer altså at blive værre de kommende år. Særligt hvis de "gamle" læger stopper eller ikke gider deres arbejde mere.

- Jeg er bange for, at der i flere byer - og ikke kun i såkaldt udkantsområder, men også i de større købstæder, som vi allerede har fået forsmag på rundt omkring - kommer til at ske det, at patienterne ikke har mulighed for at vælge en læge, og at regionen bliver nødt til at lave en form for alternativt lægetilbud til patienterne, siger Jørgen Skadborg.

Men indtil da er han taknemlig for arbejdskraften fra alle lægerne på 65 år og derover:

- Vi har talt om det her emne i 15 år og måske begynder man at lytte nu, hvor der er lukket for tilgang af patienter ved alle læger på Frederiksberg og i København Kommune, men på sigt vil det her give et hul.

- Man kan håbe, at hvis man træffer nogle nationale beslutninger, som peger i den rigtige retning, at det så får nogen af de gode seniorkolleger til at blive hængende, fordi de kan se, at der er lys for enden af tunnelen. Så løser vi måske noget af det. Så vi er meget taknemmelig for de læger, der bliver hængende godt oppe i pensionsalderen, fortæller Jørgen Skadborg.