Odense-rådmand: Lægeordineret heroin skal gives hurtigere

Hvis en heroinmisbruger søger hjælp til at slippe ud af sit misbrug, skal man kunne få lægeordineret heroin, så snart man træder ind på et behandlingscenter.

Det mener Brian Dybro (SF), der er social- og beskæftigelsesrådmand i Odense Kommune.

- Jeg vil gerne have, at vi kan tilbyde heroin som det første, når man går ind ad døren på behandlingscenteret, fordi det vil være den helt rigtige behandling til nogle misbrugere. Frem for at de i dag skal gå og vente i et år eller mere, før de kan få den rette behandling, siger han.

Ifølge rådmanden vil det især gavne unge misbrugere, der ellers risikerer at synke dybt ned i et misbrug, fortæller han.

Hurtigere stabilisering

Reglerne er i dag sådan, at man skal igennem et forløb med et substitutionspreparat, inden man kan få ordineret heroin.

- Hvis vi kan tilbyde heroin som det første, når de går ind ad døren, så vil vi kunne stabilisere dem lynhurtigt, og de vil kunne bevare kontakten til familien, venner og uddannelsessystemet. Derved vil vi undgå, at de bare fortsætter i en eller anden negativ spiral i et endeløst misbrug, siger han.

Rådmanden vil derfor tage kontakt til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et forsøg på at udvide behandlingsmulighederne

Tidligere misbruger og klinikleder bakker op

29-årige Jesper har selv haft heroinmisbrug helt inde på livet. Han vurderer, at han var afhængig af stoffet i et sted mellem syv og otte år. Han mener, Brian Dybros forslag er en god idé.

- Jeg kan godt se meningen med det. Jeg kan godt se meningen med, at unge misbrugere ikke skal den samme hårde tur igennem, som jeg har været, siger han.

Jesper er i dag stoffri. Da han var i behandling fik han et preparat, der gjorde, at heroinen ikke gjorde ham skæv. Det komplicerede dog tingene for ham.

- Jeg havde stadigvæk behov for at få den "skævert", så når jeg skulle være skæv, skulle jeg gå og planlægge, hvornår jeg ikke ville tage medicinen. Og så skulle jeg hen og starte op med medicin forfra, når jeg var tilbage (i behandling red.) igen, siger han.

Anette Nancke er afdelingsleder på Heroinklinikken i Odense. Hun mener, det ville være et skridt i den rigtige retning at kunne behandle med heroin tidligere.

- Vi ser det allerede nu. Især nogle af vores unge har rykket på heroinbehandling. Det der med, at de har fået det stof, de helst vil have. I en periode har de fået den rus, de helst vil have, men de har også fået tid til at tænke sig om, siger hun.

Ifølge afdelingslederen har det givet klinikken mulighed for at få bedre kontakt til de unge og forandre tilværelsen for dem. Hun fortæller, at flere er så småt er begyndt i uddannelse, mens andre har fået job.

