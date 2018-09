Læger dømt for medvirken til selvmord: Anklager forventer at anke dommen

De to læger Svend Lings og Frits Schjøtt blev onsdag dømt for medvirken til selvmord. Advokaturchef hos Fyns Politi forventer, at man vil anke dommen.

Det sidste punktum i sagen mod de to fynske læger, Svend Lings og Frits Schjøtt, er formentlig ikke sat endnu.

De to læger blev onsdag eftermiddag dømt for medvirken til selvmord, da Retten i Svendborg afsagde dom.

Svend Lings blev dømt 40 dages betinget fængsel, og Frits Schjøtt fik 14 dages betinget fængsel.

Forventer at anke dommen

Men hos Fyns Politi forventer advokaturchef, Flemming Petersen, at man vil anke dommen.

- Det er min klare opfattelse, at vi vil indstille den til anke. Også set i lyset af, at der ikke er en tilsvarende sag på området, så skal statsadvokaten også have mulighed for at kigge på, om det er en sag, man vil anke, siger Flemming Petersen.

Ingen tilsvarende sager at læne sig op af

Det er første gang, at retten behandler en sag, hvor to læger er tiltalt for medvirken til selvmord, og derfor har den principiel karakter.

00:22 Der var ingen klar forventning om strafudmåling, da der ikke er tilsvarende sager fra tidligere, siger advokaturchef ved Fyns Politi, Flemming Petersen. Luk video

- Vi havde jo ikke nogen klar forventning om, hvad straffen ville blive udmålt til, fordi der ikke er en tilsvarende sag tidligere, men det var vores klare opfattelse, at den skullle udmåles længere, siger advokaturchef ved Fyns Politi, Flemming Petersen.

