Fynske læger: Helt ude i hampen med lange fængselsstraffe

De to fynske læger, Svend Lings og Frits Schjøtt, skal som minimum idømmes henholdsvis tolv og fire måneders fængsel for medvirken til selvmord.

I hvert fald hvis det står til anklager Kirsten Flummer fra Fyns Politi.

Men det er langt ude, når anklageren kræver så lange fængselsstraffe, mener de to tiltalte læger.

- Sådan bliver det ikke

- 12 måneder! Det er helt ude i hampen, sådan bliver det ikke, siger Svend Lings.

Hans tidligere lægekollega Frits Schøtt bakker ham op.

- Det er fuldstændig ude i hampen, det kan jeg slet ikke forestille mig, lyder det fra Frits Schjøtt.

Frits Schjøtt har erklæret sig skyldig i det ene forhold, som han er tiltalt for, men hans forsvarer talte ved Retten i Svendborg for, at han skal idømmes lovens mildeste straf.

Forsvarere: Alt for høje straffe

- En passende straf må være på 14 dage, sagde forsvarer Birgitte Kirkegaard og anmodede om, at straffen i givet fald bliver gjort betinget på baggrund af sin klients høje alder (Frits Schjøtt er 83 år, red.)

Svend Lings' forsvarer talte også for frifindelse eller lavest mulig straf.

- Der skal ske frifindelse. Hvis retten ikke er enige, så er det en straf, der skal udmåles i dage og skal gøres betinget, sagde Hanne Rahbæk under dagens retsmøde.

Følelser på rutsjetur

Og selv om de to læger tidligere har taget selve sagen forholdsvis roligt, så var det for Svend Lings, der er tiltalt for tre forhold, også en dag med store følelser.

- Det kommer bag på mig, hvor følelsesmæssig en op- og nedtur det er i sådan en retssal.

Der falder dom i sagen onsdag den 26. september klokken 13.