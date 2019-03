Lækkede fortrolige oplysninger og fik bøde på 10.000 kroner

Borgmester Ole Wej Petersen (S) blev 24. august 2018 gjort opmærksom på, at der var lækket

fortrolige oplysninger fra en lukket dagsorden.

Sagen drejer sig om læk af fortrolige oplysninger fra en lukket dagsorden. Det lukkede punkt på dagsordenen handlede om el-færgen Ellen.

Det førte til at Ærø Kommune politianmeldte episoden. Og nu er sagen afsluttet efter en efterforskning fra Fyns Politi, der har opklaret sagen. Dermed kan en unanvgiven person se frem til en bøde på 10.000 kroner.

Vedkommende, der har lækket de fortrolige oplysninger, har erkendt at have brudt tavshedspligten.

Borgmester Ole Wej Petersen er tilfreds med, at sagen er opklaret.

- Vi tager brud på tavshedspligten meget alvorligt. Det er vigtigt, at bevare fortroligheden og tilliden til, at alle parter tager sin tavshedspligt alvorligt. Udfaldet af denne sag sætter en klar præcedens, og betyder forhåbentligt, at vi undgår en lignende situation i fremtiden, siger Ole Wej Petersen (S).

