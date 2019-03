Frygt for giftig væske: Tankvogn med lækage på Fynske Motorvej - oprydning stadig i gang

Opdatering klokken 12.56: Vejdirektoratet skriver på Twitter, at oprydningsarbejdet trækker ud, og at de først forventer at genåbne motorvejen i løbet af eftermiddagen. Fyns Politi oplyser, at anden vognbane på motorvejen nu er åben. Første vognbane er stadig spærret med ukendt tidshorisont.

Vagtchef Ehm Christensen hos Fyns Politi fortæller, at man ud fra lastbilens kode UN2810 frygtede, at der var tale om sennepsgas. Han oplyser samtidig, at alle vognbaner er åbne nu. Man begynder at kunne passere igen, men hvornår der er ryddet op, det er endnu uvist.

Fynske Motorvej er spærret i retning mod Odense mellem afkørsel 55 Aarup og afkørsel 54 Vissenbjerg.

Spærringen skyldes en lastbil med en lækage.

Det bekræfter Fyns Politi på det sociale medie Twitter.

Fynske Motorveje er spærret ved Gelsted kantpæl 178.5i østgående retning på grund af en lastbil med lækage. Følg politiet og redningsberedskabets anvisninger. Hilsen vagtchefen. — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 28, 2019

Et øjenvidne fortæller til TV 2/Fyn, at motorvejen er afspærret et godt stykke bag lastbilen, og at der allerede er lang kø på motorvejen.

Samtidig er der også opstået kø på landevejen i retning mod Odense.

Vejdirektoratet skrev i første omgang på Twitter, at motorvejen forventedes at være lukket indtil klokken 13 på grund af oprydningsarbejdet efter lækagen.

Det har de kort før klokken 13 ændret til, at motorvejen først forventes genåbnet i løbet af eftermiddagen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Fyns Politi på uheldet. Det er derfor også endnu uvist, hvilket væske der er blevet spildt på Fynske Motorvej.

Vejdirektoratet opfordrer trafikanter til at køre fra ved afkørsel 55 Aarup og følge de grønne omkørselsskilte.

Flere følgeuheld

Ifølge Fyns Politi er der sket flere færdselsuheld i forbindelse med køen på motorvejen. Dog ikke af alvorlig karakter.

- Der er tale om flere små færdselsuheld, fortæller vagtchef Ehm Christensen.

Politiet understreger i et tweet, at det ikke er tilladt at bakke på hverken motorvej eller tilkørsler.

Der er nu sket flere færdselsuheld i forbindelse med køen på Fynske Motorveje. Man må IKKE bakke på hverken motorvej eller tilkørsler. Følg færdselsloven og politiets anvisninger. Hilsen vagtchefen. — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 28, 2019

Sikkerhedskode indikerer giftig væske

Vagtchefen hos Fyns Politi oplyser, at man på grund af lastbilens orange sikkerhedskode UN2810 oprettede en sikkerhedszone rundt om den punkterede lastbil.

- Der kommer frem, at det er sennepsgas, når man søger på den kode, fortæller vagtchef Ehm Christensen.

Sennepsgas betegnes som en giftig organisk væske. Ifølge Beredskabsstyrelsen er sennepsgas en meget giftig væske, der kan forårsage kroniske sundhedsskader. Ved kontakt med huden kan sennepsgas give væskefyldte blærer. Indånding kan give blandt andet synkebesvær, feber og åndenød.

Der blev oprettet en sikkerhedszone på 50 meter rundt om lastbilen.

Vagtchefen oplyser klokken 13.30, at sikkerhedszonen er ophævet igen, og at spildet er inddæmmet.

Alle spor er åbne for trafik igen, men oprydningsarbejdet er stadig i gang.