Bærweekend i Vester Hæsinge: Lær at lave iransk mad med sure bær

Kunder langvejs fra er i denne weekend taget til Vester Hæsinge for at købe sure bær.

- Vi har rigtig mange kunder med anden etnisk baggrund, der kommer og køber en masse surkirsebær, fortæller Tina Hansen, der driver Ejlsøgård sammen med sin mand Jens Jørgen.

Hvor kirsebærene i danske retter tit hører sammen med det søde køkken og risalamande, er de i iransk madkultur med i mange forskellige slags retter. Blandt andet kan de saltes og tørres og bruges i risretter.

Læs også Campinglivet hitter: Men der skal da være fladskærm og sofa i teltet

Det følte Tina Hansen sig inspireret af, og derfor inviterede hun i år den iranske kok Anoush Khistandar med til bærweekenden, hvor han har budt på snacks og lært fra sig om iransk madkultur.

Mere fokus på egne råvarer

Hun er tilfreds med fremmødet til arrangementet.

- De sidste par år er der kommet mere fokus på, at man skal ud at plukke sine egne råvarer.

En af de fremmødte er iranske Maryam Tahersima, der til dagligt bor i Esbjerg og er kørt halvanden time for at plukke og købe kirsebær.

- De smager fantastisk, siger hun.

- Traditionelt er det mad, vi elsker i Iran, og det her er det eneste sted, vi kan købe det og plukke det. Og kun en gang om året. Så det er det hele værd at køre herover, siger hun.

- Vil vise, hvor maden kommer fra

På Ejlsøgård bliver der dyrket jordbær, ribs, solbær, sød- og surkirsebær, og der er mulighed for at plukke alle de forskellige bær selv.

- Der er mange, der har fortalt mig, at de gerne vil ud at vise børnene, hvor bærene kommer fra. Vi har også jordbær. Der har været en masse børnefamilier ude at plukke, og de har madpakke med, og de hygger sig, siger hun.

Bærweekenden afholdes lørdag og søndag fra klokken 10-17.

Læs også Kærligheds-hippie-agtig baghavefest: - Det er et magisk sted at spille

Herunder kan du få opskriften på den traditionelle iranske ret Albaloo Polo

Ingredienser: • 3 kopper god basmati ris (ca. 500 g.) • 800 g. surkirsebær • 500 g kylling (lår eller overlår) eller 400 hakket kalve/oksekød ca. 15% • 2 stk. løg • 1-2 gram safran • Pistacieskive og mandelskive 50 g. (kan undlades) • Så meget som nødvendigt salt, sortpeber, gurkemeje • 500 g sukker

01:25 Se kok Anoush Khistandar lave retten Albaloo Polo. Luk video