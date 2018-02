Lærer havde et forhold til 15-årig pige på fynsk efterskole

En efterskolelærer har fået 60 dages betinget fængsel. Han havde et forhold til en 15-årig elev på fynsk efterskole.

En 48-årig lærer og sportstræner på en efterskole på Fyn har ved Retten i Svendborg fået en dom på 60 dages fængsel for at have et forhold til en pige på 15 år. Det skriver Horsens Folkeblad.

Læreren, der er fra Horsens, indledte et forhold til pigen i december 2015. Dengang var hun elev på den fynske efterskole.

Ifølge anklageskriftet befølte læreren gentagne gange den 15-årige pige på brysterne.

Derudover kyssede han hende på munden og indførte en eller flere fingre i hendes skede. Forholdet varede cirka 13 måneder.

Må ikke arbejde med børn

Selv om den seksuelle lavalder er 15 år, er det ulovligt for en træner eller en lærer at have samleje eller anden kønslig omgang med børn op til 18 år.

Læreren kan dog slippe for at komme bag tremmer, hvis han undlader at begå tilsvarende lovovertrædelser de næste to år. Dommen blev gjort betinget med en prøvetid på to år.

Den 48-årige lærer må dog i de kommende to år ikke arbejde med børn og unge under 18 år.

