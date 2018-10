Lærere i brev om Roxanas søn: - Vi er meget bekymrede

Sagen om Roxanas 12-årige søn, der vidnede til politiet i sag om skud i Vollsmose, har påvirket lærerne på drengens skole. Deres tanker og følelser udtrykker de i et brev, som TV 2/Fyn har fået.

"Til rette vedkommende

Vi er lærerne omkring den 12-årige dreng, der blev vidne til skyderiet i Vollsmose den 8. oktober.

Vi er meget bekymret for drengens ve og vel. Og ikke mindst for vores retsfølelse i vores samfund.

Rektor på drengens skole, Odense Privatskole, fortæller til TV 2/Fyn, at han bakker op om brevets indhold.

- Når det rammer lærerne så tæt på som det her, vil de ikke bare være tavse, forklarer han.

- Det her er en måde at vise opbakning.

Brevet blev skrevet torsdag, efter lærerne på Odense Privatskole fandt ud af, at det var en dreng fra deres skole, der havde afgivet vidneforklaring til politiet efter skudepisoden. Det kom frem, da Roxana stod frem i TV 2/Fyn.

Fik ikke andet end ros

Ifølge rektoren på Odense Privatskole var den 12-årige dreng i gang med en positiv udvikling, hvor han trivedes både socialt, fagligt og med fodbold i friden.

- Lærerne kigger på udviklingen af eleverne løbende. Angående drengen har jeg ikke fået andet end ros, fortæller yusuf Cevirici.

- Det vil det her sætte en stopper for. Vi må da håbe, at han får så god hjælp, at det hele kommer til at køre for ham igen.

Roxanas søn startede på skolen for cirka ti måneder siden.

05:11 Her får Roxana at vide, at Odense Kommune alligevel vil hjælpe hende med at finde et nyt sted at bo. Det sker 17 dage efter, Roxanas søn var vidne til skudepisode i Vollsmose. Luk video

00:13 Rektoren på Roxanas søns skole mener, at der gik for lang tid, før hjælpen blev givet til Roxana og den 12-årige søn. Video: Alex Syrik Luk video

Man skal hjælpe andre i nød

"Vores største bekymring er, at alt dette nu bliver destrueret fordi kommunen, borgmesteren, politiet og samfundet i vores øjne spiller fortabt og ikke gør deres pligt og hjælper vores barn.

"Vi føler at drengen er ofret i dette tilfælde, i og med at han er vidne til en skudepisode, hvilket et lille barn ikke på noget tidspunkt skal være vidne til, derefter bliver han og hans familie truet, han kommer væk fra sin skole, som han er glad for, sine venner, sin klub. Og ikke mindst i denne periode hvor han har mest brug for tryghed, bliver han revet væk fra sin mors favn. En så ung og sårbar dreng, burde ikke rives ud af en tryg og kendt omgangskreds i en så traumatisk periode."

Rektoren på Odense Privatskole deler holdningerne i lærernes brev. Heller ikke han har meget tilovers for Odense Kommune og politiets håndtering af sagen, forklarer han.

- Jeg skal selvfølgelig ikke sidde her og dømme kommunen, politiet og borgmesterens arbejde, men som mange andre, så føler jeg helt sikkert at den her sag er taklet helt forkert, siger Yusuf Cevirici.

- Hvorfor kom hjælpen ikke én eller to dage efter? 17 dage må have føltes som år for dem.

For Yusuf Cevirici har oplevelsen sat tanker i gang om tryghed i samfundet.

- Vi lærer nærmest dagligt vores børn og elever her på stedet, at vi skal hjælpe andre i nød og give en hånd, hvor vi kan. Men når vi så ser vores egen elev, der hjælper politiet med at opklare en sag, blive stillet i så dårlig en situation ... Det ved jeg ikke hvad jeg skal sige til, siger Yusuf Cevirici.

"En tanke melder sig efter denne episode: Vil vi eller andre turde stå frem hvis vi bliver udsat for noget lignende?