Lærermangel i hele landet - også på Fyn

Skoleleder fra Langeland mangler kvalificerede lærere til undervisningen. Danmarks Lærerforening kalder lærermanglen for alarmerende.

Rundt om i de danske klasseværelser er der mangel på skolelærere - og det samme gælder på Fyn.

Det skriver Politiken med henvisning til tal fra Kommunernes Landsforening (KL) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ifølge KL oplever 41 procent af kommunerne mangel på kvalificeret arbejdskraft på skoleområdet. Faktisk er det alle landets regioner, der melder om omfattende mangel på lærere.

På Ørstedskolen på Langeland mangler de også flere uddannede hænder i klasserne.

- Indtil for ganske nylig har vi ikke haft noget problem med at skaffe nye lærere, fortæller Poul Børge Nielsen, der er skoleleder på skolen, til TV2/ Fyn og fortsætter:

Læs også Rekordmange foretrækker Fyns læreruddannelse

- Indenfor det sidste halve til hele år er ansøgningsfeltet blevet meget mindre, og jeg kan også se, at der er færre kvalificerede ansøgninger til jobbene.

Lone Clemmensen, der er formand for Øhavets Lærerkreds, kan ligesom skolelederen fra Langeland også se et fald i uddannede lærere. Hun fortæller, at det især er vikariaterne, der mangler kvalificerede ansøgninger til.

- Der mangler lærere i øjeblikket. Der er mange lærere, der søger væk fra folkeskolen, siger hun til TV2/Fyn.

Ifølge Lone Clemmensen er lærermanglen startet i 2013, hvor den store lærer-lockout fandt sted. Her blev alle overenskomstansatte lærere lukket ude fra deres skoler, hvilket blev dækket intenst i medierne rundt omkring.

Men den egentlige årsag til manglen på lærere skal findes i vilkårene, mener den fynske kredsformand.

- Det, der er problemstillingen, er at vilkårene for at arbejde i folkeskolen ikke er særligt gode. Der er et ekstremt pres på lærerarbejdet, og vi ser rigtig mange sygemeldinger, siger Lone Clemmensen.

En løsning i det sydfynske kunne ifølge hende blandt andet være at flytte lærerseminariet tilbage, så de nyuddannede lærere får mere kendskab til den del af fyn.

Danmarks Lærerforening råber vagt i gevær

- Det her er alarmerende. Især fordi det bliver værre og værre. Det har tidligere været geografisk bestemt, men nu er det altså i samtlige regioner, siger formand Anders Bondo Christensen til Ritzau.

- Det er helt afgørende for elevernes udbytte af undervisningen. Vi er nødt til at komme problemet til livs, og det skal derfor atter blive attraktivt at være lærer, tilføjer formanden.

Også Michael Ziegler (K), formand for løn- og personaleudvalget i KL, anerkender problemet.

Men han maner også til besindighed. Til Politiken vurderer han, at lærermanglen vil gå i sig selv inden for de næste fire år, blandt andet fordi antallet af skolebørn ventes at falde.

- Problemet skal tages alvorligt her og nu. Vores analyse viser, at vi vil have en udfordring med lærermangel frem til 2022, så det er en overskuelig periode, siger Michael Ziegler til avisen.

Hver sjette lærer i folkeskolen har ingen læreruddannelse. Per Fibæk Laursen, professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, mener, at det giver grund til bekymring, skriver avisen.