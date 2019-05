Valgfolkemøde: Læs dette før du tager hjemmefra

TV 2 og TV 2 Regionerne inviterer søndag til det største event i valgkampen. TV 2s hovedkvarter bliver omdannet til et kæmpe folkemøde, og alle er inviteret.

Tager du bilen til Kvægtorvet i Odense, anbefales det, at du downloader app’en “Odense Rundt”. Her informerer Odense kommune om parkering. Kør hjemmefra i god tid og parker for eksempel ved Syddansk Universitet, Campus Odense, hvorfra der er indsat ekstra bybusser til Valgfolkemødet. Har du endnu ikke booket din gratis billet til Valgfolkemødet, kan du gøre det her.

Læs også Fynbus tilbyder gratis kørsel på valgdage

Læg pengepungen derhjemme. Valgfolkemødet er et kontantløst event. Mobilepay er den foretrukne betalingsform. Barnevogne er heller ikke tilladt på pladsen og i teltene, men en særlig "barnevognsparkering" bliver etableret.

Pladsen bag Kvægtorvet i Odense bliver helt forvandlet på søndag. Illustration: TV 2

Hvad må du ikke gå glip af?

Anders Breinholt og Poul Erik Skammelsens “Partilederstafet” i TV 2s telt, Forsamlingshuset.

Køb en kop kaffe af en politiker. I kaffeteltet på Valgfolkemødet kan du sagtens få en “hurtig” kop kaffe, men er du i humør til en politisk snak sammen med koffeinen, står der dagen igennem kandidater klar til at servere kaffe, kage og synspunkter.

“Partigaragerne”: Alle partier har indrettet deres egen “dagligstue”, hvor du dagen igennem kan kigge forbi. Hold også øje med “Det Politiske Værksted”, hvor partierne selv arrangerer debatter og andet indhold.

“Det Nære Telt”. TV 2 Regionernes fælles telt på Valgfolkemødet. Her byder vi blandt andet. på Citatquiz og debatter om bl.a. København vs resten af Danmark og muligheden for at uddanne sig i hele landet.

Følg med hjemmefra

Dagen igennem sender TV 2/Fyn direkte fra “Det Nære Telt” på vores egen kanal fra klokken 10.15. Du kan også følge med på TV 2 og TV 2 News, hvor hele sendeplanen er helliget Valgfolkemødet.

Læs også Begejstring for valgsimulator: - Det er en rigtig god idé