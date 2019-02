Læs hemmelig redegørelse: Skjult optagelse var ikke overvågning

Der var ikke tale om overvågning, og det var ikke i strid med persondataloven, at konsulentfirmaet Prueba Cybersecurity optog ansatte på 4Kløverskolen i Ørbæk med skjult kamera.

Det slår Nyborg Kommune fast i den redegørelse, som Nyborgs økonomiudvalg i dag blev præsenteret for, og som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

Hvis man skal tale om overvågning, kræver det ifølge kommunens embedsmænd, at der er tale om et fast kamera, der filmer medarbejdere og ikke et skjult kamera betjent af et menneske.

- Der er ikke tale om en overvågning af kommunens ansatte. Der er kun tale om overvågning, når den person, der optager, ikke befinder sig sammen med kameraet. Det er Nyborg Kommunes vurdering, at der er hjemmel i persondataforordningen til at videooptage besøget, hedder det i redegørelsen.

Heraf fremgår det også, at den eneste, der kendte til optagelserne var kommunens it-chef, men ikke kommunens sekretariatschef, som ellers var informeret om brugen af skjult kamera.

Forud for skolebesøget den 7. november 2018 havde it-chefen med cc til sekretatschefen skrevet: "Hej Dennis, det er modtaget – vi venter spændt på jeres besøg og udfaldet. Kan I ikke optræde med skjult kamera."

Havde ikke læst mails

Sekretariatschefen havde imidlertid ikke læst sine mails, og dermed heller ikke aftalen mellem it-chefen og Prueba Cybersecurity om at bruge skjult kamera.

Derfor afviste sekretariatschefen i første omgang en mistanke fra 4Kløverskolens inspektør, da han henvendte sig med oplysninger om, at han og kollegaer blev filmet med skjult kamera.

- Da sekretariatschefen bliver kontaktet af skolelederen, der fortæller om sin mistanke om, at han er blevet filmet, svarer sekretariatschefen umiddelbart, at det er svært at forestille sig, da det ikke er aftalt. Sekretariatschefen kontakter herefter straks it-chefen, der ikke svarer med det samme, og sekretariatchefen bliver derfor opmærksom på de uåbnede mails.

I redegørelsen oplyses det, at en medarbejder fra Prueba Cybersecurity ifølge selskabets oplysninger brugte nogle ID-kort i kommunens skraldespand til at lave et falsk ID-kort til den pågældende konsulent.

"Inden besøget havde vi lavet et falsk ID-kort, hvor vi havde taget udgangspunkt i udskriften af ID-kortet vi havde fundet i affaldet fra Rådhuset.", hedder det i oplysninger fra firmaet.

Strafbart

Planen var: ”At komme fra it og få adgang til pc’er mv. Herefter vil vi forsøge at plante netværksudstyr som laver en kommunikation til os eller lign.”

Ifølge kommunens redegørelse har kommunen ikke været involveret i beslutningen om at bruge falsk ID eller i udarbejdelsen af det falske ID-kort.

Straffelovens § 171 om dokumentfalsk fastslår, at det er strafbart at ”gøre brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold”. Det vil være op til anklagemyndigheden/retten at afgøre, om der er tale om ”et retsforhold”, hvis nogen vælger at politianmelde sagen, hedder det.

- Som ovenfor beskrevet var der ikke andre end IT-chefen, der var vidende om videooptagelsen, slår kommunen fast i redegørelsen.

Det er pt. ved at blive undersøgt, om videooptagelsen er i strid med ”Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om iværksættelse af kontrolforanstaltninger m.v.”

Det fremgår af aftalen, at kommunen i medfør af ledelsesretten kan iværksætte kontrolforanstaltninger, men at disse skal være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål.

Kontrolforanstaltningerne må ikke være krænkende overfor for medarbejderne.

Kommunen skal 6 uger før iværksættelse orientere medarbejderne om kontrolforanstaltningerne.

Kommunen kan dog undlade forudgående at informere om iværksættelsen, hvis formålet med kontrolforanstaltningerne vil forspildes ved forudgående information.

Sag hos Kommunerns Landsforening

I så fald skal der informeres efterfølgende.

Der er ikke lagt sag an mod Nyborg Kommune, men Kommunernes Landsforening har 7. februar 2019 oplyst, at de har modtaget to forhandlingsbegæringer fra henholdsvis HK og LC.

TV 2/Fyn har spurgt Nyborg Kommune, om kommunens it-chef efter hændelsen har fået en henstiling eller påtale, eller om der er iværksat andre sanktioner.

I første omgang har kommunens kommunaldirektør Lars Svenningsen henvist til, at der er tale om en personalesag, men ifølge offentlighedslovens paragraf 21 stk. 3 er sager på chefniveau omfattet af offentlighedsloven.

Derfor har TV 2/Fyn søgt aktindsigt i det spørgsmål - en aktindsigt, der i øjeblikket er under behandling.