Læsekænguruer hopper rundt i Odenses børnehuse

20 kænguruer med lommen fuld af bøger får i disse dage nye hjem. De er nemlig på vej ud i nogle af Odenses børnehuse, hvor børnene står klar til at dykke ned i lommen efter eventyr, oplevelser og nye sprogfærdigheder.

Mini-bibliotekerne er udformet som kænguruer og skal samtidigt gøre det lettere for forældre at låne bøger med hjem, så de kan bygge videre på medarbejdernes sprogarbejde efter aftensmaden eller hvornår det nu bedst passer ind i familielivet.

- Indeni bøgerne er der ord, og ordene giver børnene et sprog. Og sprog åbner 1.000 døre for børn, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley.

Det er netop Børn- og Ungeforvaltningen, der investerer 1,2 millioner kroner i samarbejdet mellem børnehusene og Odense Bibliotekerne.

Læs også Påskens dødsdrama er retsmedicinerens yndlingshøjtid

Biblioteket leverer indholdet i kænguruernes lommer i form af bøger, der nøje er udvalgt til både vuggestue- og børnehavebørn.

Højtlæsning

Formålet er at styrke alle børns sproglige udvikling ved dels at give dem erfaringer med at få læst højt sammen med forældrene og til dels selv at få erfaringer med at læse.

- Jeg synes, det er et skønt initiativ. Det er ikke altid, man lige kan finde tid til at komme på biblioteket, og så er det jo skidesmart, at man bare lige kan tage en bog med hjem fra børnehaven, siger Ane Nørlund, der sammen med sin datter Katrine er meget begejstret over udsigten til at få en læsekænguru ind i datterens børnehave, H.C. Ørsted Børnehus i Odense.

Læsekænguruer er også tidligere sendt ud i børnehuse i Odense, så når alle de 20 nye i starten af maj er hoppet på plads, er antallet i alt oppe på 46.