Lagde an på ung kvinde: To unge mænd anholdt efter slagsmål på værtshus

Der var natten til søndag et slagsmål på et værtshus i Svendborg, hvor en ung kvinde hentede sin kæreste, fordi hun mente, at en bargæst lagde an på hende.

To personer er anholdt efter et slagsmål natten til søndag på værtshuset Arne B i Vestergade i Svendborg. Slagsmålet opstod ved halvettiden, da en ung kvinde mente, at en bargæst forsøgte at lægge an på hende. - Hun henter sin kæreste, og der opstår et slagsmål, siger vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi. Læs også Syv bilister taget for spirituskørsel på seks timer De to anholdte er henholdsvis 23 og 25 år. Den 23-årige mand er fra Svendborg, mens den 25-årige er fra Ringe. Slog med flaske De er blevet anholdt for almindelig vold og kvalificeret vold, fortæller Lars Thede, der uddyber, at den ene mand har slået sin slagsbroder med en flaske. - Der er dog sket minimal skade efter slaget med flasken, siger Lars Thede. De to anholdte, hvoraf den ene er kvindens kæreste, og den anden er en kammerat, sidder på politigården i Odense og venter søndag morgen på at blive afhørt.