Tinderbox-topnavn får høvl: - Lallet og kedelig

Musikalsk tomgang, født til at dødkede og monoton rodebutik.

Det er nogle af de ord, som danske anmeldere bruger til at beskrive singer-songwriteren Lana Del Reys optræden på dette års udgave af Tinderbox.

Den 34-årige amerikanske stjerne optrådte torsdag aften på den fynske festival.

Ekstra Bladets musikanmelder Thomas Treo er langt fra tilfreds med den amerikanske kunstner.

- Det var som et talentshow uden talent. Og show. Hun er født til at dødkede, skriver han i sin anmeldelse i Ekstra Bladet.

Fakta Sådan har anmelderne bedømt Lana Del Rey Ekstra Bladet - 1/6

BT - 3/6

Fyens Stifttidende - 3/6

Politiken - 2/6

For talentshowet uden hverken talent eller show kvitterer Thomas Treo med én ud af seks stjerner.

To lunkne anmeldelser

Hos Fyens Stiftstidende og BT er anmelderne mindre kritiske. Begge aviser giver den 34-årige amerikaner tre ud af seks stjerner.

- Lana Del Rey synger fremragende, men hendes koncert på Tinderbox lettede aldrig for alvor, fordi bandet for sent fik smidt kul på kedlen, og fordi hun brugte gudsjammerligt megen tid på selfier i stedet for at synge, skriver Simon Staun i Fyens Stiftstidende.

Ifølge avisens anmelder var koncerten en rodebutik med for ensformige sange. Og så valgte den amerikanske sangerinde at prioritere selfies over sang til koncertens sidste nummer.

BT's Kristian Dam Nygaard er heller ikke tilfreds.

- Lana Del Rey synger længselfulde, triste ballader, der engang imellem fungerer hjemme i stuen, men som hovednavn på årets Tinderbox-festival, blev det lidt for kedeligt i længden, skriver han i avisens anmeldelse og konkluderer:

- Hovednavn dræbte festen.

Heller ikke Politiken er begejstret for den amerikanske sangerindens første optræden i Danmark siden 2014.

- Lana Del Rey lallede rundt, lyder konklusionen fra avisens anmelder Pernille Jensen.

Det resulterer i kun to hjerter ud af seks mulige til Lana Del Rey.

Ifølge Fyens Stiftidende "maltrakterede" Lana Del Rey sit sidste nummer på Tinderbox, sangen "Venice Bitch".