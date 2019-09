Tomaternes sommer: Landets største tomatavler forventer overskud i 2019

Den danske sommer har i år været særlig velegnet til strandbesøg, gåture og lange grillaftener. Men også for sommersalaterne på bordet har det været en særdeles god sommer. Det har nemlig været et helt optimalt drivhusvejr til gavn for tomatproduktionen.

Hos Danmarks største tomatproducent, Alfred Pedersen & Søn, viser det sig forhåbentligt på regnskabet. Mads Pedersen, kendt som den fynske tomatkonge, forventer at komme ud med et overskud.

- Det ser ud til at blive et fornuftigt år. Vi har ikke været ramt af ekstrem varme som sidste år, så der har ikke været en overproduktion af tomater, hvilket kostede os dyrt. Jeg tør dog ikke spå om, hvor stort overskuddet bliver, da ingen ved, om alle tomaterne i morgen bliver ramt af sygdom, siger Mads Pedersen.

Satser på robotteknologi

Selvom vejrforholdene har været exceptionelt gode for den fynske tomatkonge i år og hans tomater, er det ikke kun salget der har betydning. En del af de nye investeringer i 2019 er nemlig også at forbedre forholdene i de fynske drivhuse.

Mads Pedersen oplever en hård konkurrence fra andre lande, hvor både produktionsomkostningerne og lønningerne er lavere end i Danmark. Derfor skal virksomheden forsøge at konkurrere på andre parametre. Alfred Pedersen & Søn vil investere et større millionbeløb i robotteknologi, der skal være med til at automatisere mere af det manuelle arbejde.

- Det kommer til at koste nogle arbejdspladser, da vi får brug for færre sæsonarbejdere til at plukke. Til gengæld betyder investeringerne i automatiserede plukkerobotter, at de faste jobs bliver sikret, fortæller Mads Pedersen.

Investeringerne er stadig på tegnebrættet.