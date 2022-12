Fynske landmænd får værktøj til at beregne CO2: - Det svarer lidt til at køre i bil uden et speedometer

15 fynske landmænd vil mindske deres CO2-udslip.



Det vil de gøre med et nyt beregningsværktøj og i samarbejde med flere fynske kommuner og landbrugsrådgivningsforeningen Centrovice.

Med beregningsværktøjet kan de måle sig frem til, hvor de helt præcist skal sætte ind for at udlede mindre CO2.

Og det glæder Martin Boe, der er én af de 15 landmænd, der deltager i projektet.

- Vi har selvfølgelig en idé om, hvor meget vi udleder med vores svineproduktion, men med det her projekt skal vi gerne få det konkretiseret en del mere, så vi har en idé om, hvor vi ligger, siger han og uddyber:

- Det svarer lidt til at køre i bil uden et speedometer. Man har en idé om, hvor hurtigt man kører, men man ved det jo ikke. Så det er det, vi gerne vil opnå. Vi vil gerne have en viser på, så vi ved, hvor meget CO2 vi udleder.

Martin Boe mener også, at beregningsværktøjet vil kunne hjælpe landmændende med at investere mere effektivt i fremtidigt udstyr, fordi de nu ved præcist, hvor de skal gribe ind.

Frygter CO2-afgift

Landbruget skal halvere sit CO2-udslip, hvis Danmark skal gøre sig forhåbninger om at blive CO2-neutral i 2045.

Derfor har flere partier forslået at indføre en CO2-afgift på de biogasser, som de danske landbrug producerer.

I den forbindelse har Det Økonomiske Råd fremlagt en rapport, hvor det blev forslået at pålægge landbruget en afgift på 1.100 kroner per tons CO2 udledt biogas.

Ifølge Martin Boe vil det betyde, at hans landbrug skal betale omkring ti millioner kroner i afgift om året, hvilket er mere end han omsætter for, og det synes han er den forkerte måde at sikre fremtidens landbrug på.

- Man kan jo kun bruge pengene en gang, og jeg kan ikke investere klogt i mit landbrug, hvis jeg skal bruge mine penge på CO2-afgifter.

- En strafafgift redder ikke nogen ting, den flytter bare landbruget væk fra vores land, men det redder jo ikke klimaet, siger han.

I stedet mener Martin Boe, at der skal investeres penge i forskning om klimavenligt landbrug, så landmænd har endnu mere konkret viden og redskaber til at forbedre deres landbrug.

Gylle kan være nøglen

Én af de steder, hvor det kan være relativt nemt at skære ned på CO2-udledningen i landbrugene, er ifølge Maria Pilgaard, projektleder ved Centrovice, ved at køre den gylle, der bliver produceret af landbrugene, ud til biogasanlæg

- Der er et metanudslip fra gyllen, som vi kan bruge i biogasanlæg. Dermed kan gylle erstatte fossilbrændstof, og det kan være med til at reducere op til 50 procent CO2-udslip, forklarer hun.



Men det er ikke alle landmænd, der kan få deres gylle kørt ud til biogasanlæg, dels fordi der ikke er nok anlæg og dels fordi de i nogle tilfælde ligger så langt væk, at det ikke giver mening, uddyber hun.

På Martin Boes landbrug er det dog ikke noget, de indtil videre har gjort brug af.

- Det er helt sikkert en mulighed, men vi er ikke nået dertil endnu, siger han.

Med i projektet er 15 landbrug, som alle vil få beregnet deres klimaaftryk i ESGreen Tool, der er udviklet af forsknings- og udviklingsorganisationen Seges.

De tre fynske kommuner der deltager er Assens Kommune, Nordfyns Kommune og Middelfart Kommune,

Forløbet skal give landmændende indblik i, hvor stort klimaaftrykket er på deres bedrifter, imens det kan give kommunerne indsigt i, hvor de kan støtte især husdyrbrugene i at reducere klimaaftrykket.

