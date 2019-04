Kæmper mod tørken: Landmænd vander markerne tidligt

Denne april er der indtil videre kun faldet 2,5 milimeter regn. Det er under en tyvendedel af, hvad der normalt falder. Og apriltørken giver overarbejde til de fynske landmænd.

- Det der påskeferie kan man godt skyde en hvid pil efter" siger Rasmus Hunniche, der arbejder for en landmand i Vester Hæsinge.

Det er i Jylland, man er hårdest ramt af tørken, men den er ifølge TV 2 Vejret begyndt at bevæge sig ind over det sydvestlige Fyn. Og derfor er vandingsmaskinerne kommet på marken i Vester Hæsinge.

- Det er ikke et ønskejob at skulle ud at vande. Vi ville hellere have haft, at det kom fra oven, siger Rasmus Hunniche.

Læs også Kamp for klimaet: Bent fra Bred trækker CO2 ud af atmosfæren

Tørken ramte hårdt sidste år

Tørken ramte hårdt hos mange landmænd sidste år. Især de landmænd, der dyrker afgrøder til foder, led. Blandt andet derfor sendte flere fynske landmænd deres køer tidligt på græs i år. Simpelthen fordi man ellers risikerede at mangle foder.

Hos Rasmus Hunniche og Jesper Ellegaard i Vester Hæsinge forsøger man at være på forkant, så tørken rammer knapt så hårdt.

- Med den tørre sommer vi havde sidste år, og den måde, det starter ud på i år, er det vigtigt for os, at vi har vand til vores afgrøder, så de kan komme "afsted", siger Rasmus Hunniche.

Og det er vigtigt at være tidligt ude, mener Jesper Ellegard.

- Om et par uger, så er det knastørt her og så... Ja, så - ej løbet er ikke kørt, men det er rart at være med, siger Jesper Ellegaard

Det er især løg og kartofler, de to landmænd koncentrerer sig om, fordi det er det, der bliver dyrket mest af på gården, men også vinterhveden bliver vandet.

- Vores afgrøder skal have de bedst mulige vækstbetingelser, siger Rasmus Hunniche.

02:30 De fynske landmænd har ikke glemt sidste års ualmindelige tørke. På grund af aprils varme går de derfor allerede nu i gang med at vande afgrøder. Luk video

Læs også Populær (ø)ko-dag aflyst: Arnes køer fester og fejrer foråret før tid