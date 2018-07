Landmand: Den værste høst i mands minde

På Langeland er Hans Jakob Clausen i gang med at høste, men allerede nu frygter han, at det bliver den værste høst, han har haft i sine 31 år som landmand.

Det er ikke mange gange, at gummistøvler og regntøj har været taget i brug de seneste par måneder. Ingen regn og masser af sol har allerede gjort denne sommer til den varmeste af sin slags, men det er ikke noget, der huer Langelands-landmand Hans Jakob Clausen.

- Det, jeg har høstet indtil videre, er den ringeste høst i mine 31 år som landmand. Kvaliteten fejler ikke noget, men kernerne er små og for få.

Den massive varme har udtørret Hans Jakob Clausens marker, og solen har modnet det alt for hurtigt. Derfor anslår Hans Jakob Clausen, at han i år får et 20 procent ringere udbytte.

- Det er jo helt ekstremt, men vi skal ikke male fanden på væggen. Vi har haft dårlig høst andre år, godt nok ikke så ringe som denne, men som landmand ser man altid fremad og håber på det bedste, siger Hans Jakob Clausen.

Har aldrig høstet så tidligt

I år høster Hans Jakob Clausen ti dage tidligere, end han nogensinde har gjort tidligere. Det giver ikke kun kornet mindre tid at modne i, men samtidig også personaleproblemer.

- Vi planlægger høsten et halvt år før, og lige op til høsten får medarbejderne altid fri. Men fordi høsten falder så tidligt i år, så må jeg gøre det alene i år og få hjælp andre steder fra. Alle mine medarbejdere er nemlig på ferie, siger Hans Jakob Clausen.

Han erkender, at høsten ikke er nær så sjov, som den plejer at være, men det er nu engang de vilkår, man må arbejde under som landmand.

- Vi lever under naturens luner, og sådan er det, siger Hans Jakob Clausen og glæder sig i det mindste over en ting.

- Det korn, vi høster er rimelig tørt, så til gengæld skal vi heller ikke tørre noget af kornet. Det er lidt penge sparet.