Landmand tager slukningsarbejdet i egen hånd

Det ekstremt tørre sommervejr og de mange markbrande har nu fået en fynsk landmand til at tage sagen i gen hånd.

Slukning af brændende marker er ved at være en daglig rutine for beredskabet.

Det har fået flere landmænd til at forsøge at imødegå risikoen for markbrande på eget initiativ.

På Langeland har Ulrik Bremholm, der ejer landbrugsvirksomheden Rubenlund Agro A/S selv oprettet et miniberedskab for at mindske sandsynligheden for brand.

- Det vil være forfærdeligt, hvis vi får en brand, som vi ellers med simple ting kunne have begrænset ved at have sat de her ting i værk, siger Ulrik Bremholm.

Fare på færde

Lige nu er det den største turistuge på Langelandsfestival og besøgende til øen, og det har fået landmanden til at handle hurtigt.

- Vi var ikke ret langt, før vi bare kunne se, mærke og føle, at det ville være en bombe, hvis der gik ild i det her, siger Ulrik Bremholm.

Landbrugsvirksomheden har på nuværende tidspunkt høstet halvdelen af de i alt 1750 hektarer.

Miniberedskabet består af en vandvogn, en marksprøjte og en gyllespreder med plads til 35 tons vand.

- Det eneste vi har gjort, er, at sætte dem på en traktor og fylde dem op med vand. Det er småting, men vi er nødt til at prioritere lidt anderledes. Normalt ville vi gerne have traktorerne til at køre, fordi det er højsæson. Men sådan har vi prioriteret anderledes.

Der skal ikke meget til, før markerne antændes og det får konsekvenser.

Det er særligt sten på marken, som rammer metallet på høstmaskinerne, der kan give gnister og i værste tilfælde antænde de tørre marker.

- Der var en brandmand, der fortalte, at de i søndags ikke kunne løbe med ilden. Så hurtigt bredte den sig, siger Ulrik Bremholm.

Og til trods for at have taget sine forholdsregler, har landmanden stadigvæk sine bange anelser.

- Jeg er bekymret, fordi jeg ved, hvilke kræfter der er. Men vi kan kun gøre det, at vi instruerer vores folk og passer på.

