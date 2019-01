Nyt sort: Landsby vil markedsføre sig på at være mørk

Man kan høre fårene bræge et stykke væk i mørket.

Anders Hedegaard Mortensen på 13 år og Irmelin Due Nygård på 11 år færdes hjemmevant gennem mørket.

- Normalt plejer man at kunne se rigtig mange stjerner, men det er vist lidt overskyet i dag, siger Anders Hedegaard Mortensen.

De to børn tager normalt en lygte med sig, men de har også prøvet at gå rundt uden lys i Rudmes mørke.

- Når man går rundt ude i mørket alene, så kan jeg godt blive lidt bange, for hvis der nu er nogen, der står og kigger på én. Bare tanken om det, fortæller Irmelin Due Nygård.

Dét mørke, som børnene færdes i, vil Rudme Lokalråd nu gøre brugbart.

Man kan godt sige, det er en form for branding, men vi gør det ikke for brandingens skyld. Vi gør det også, fordi det er hamrende sjovt. Tyge Mortensen, Formand, Rudme Lokalråd.

- Mørket er mørkt i Rudme, og det er det egentlig mange steder på landet. Og hvordan kan vi gøre det til et aktiv og til en spændende ting?, spørger lokalrådets formand, Tyge Mortensen.

Tyge Mortensen glæder sig til sammen med Rudme Lokalråd at invitere til mørkning i Rudme. Foto: Christoffer Laubel

Lokalrådet har nu lagt ambitiøse planer for aktiviteter i 2019, der skal gøre brug af Rudmes mørke.

Erhvervsministeriet har støttet projektet med 200.000 kroner, og Faaborg-Midtfyn Kommune har givet 25.000 kroner.

Samarbejde med mørke-kunstnere

Helt konkret skal projektet munde ud i digitale mørkefortællinger, mørkningsseancer, en bog, en mørkekonference og en række mørkevandringer.

- Under den tur får man hørebøffer på, hvor man kan høre en lydfil. Og så vil der være levende forestillinger i husene, mens vi går i mørket og kan se ind i husene. Så vi laver hele Rudmevej til en stor mørke-forestilling, siger Tyge Mortensen.

Vi er ikke vant til at navigere i mørket, og det synes vi er ærgerligt, for det byder på nogle rigtig finde oplevelser. Alaya Riefensthal, kusntner, Myrkr.

Aktiviteterne er udtænkt i samarbejde med mørkekunstnergruppen Myrkr, der består af de tre mørke-fascinerede kunstnere Sara Troense, Julie Hjetland og Alaya Riefensthal.

- Jeg synes faktisk, her er ret mørkt, siger Aalaya Riefensthal, mens hun betragter mørket udenfor Rudmes præstegård.

- Der er mange i vores generation, der er bange for mørket, fordi vi ikke er vant til mørket mere. Vi er vant til at navigere i overbelyste byer og under gadelygter, som lyser alt for meget op. Vi har talt med mange gamle mennesker, som siger, at de var aldrig bange for mørket, for de legede ude, når det var mørkt. Vi er ikke vant til at navigere i mørket, og det synes vi er ærgerligt, for det byder på nogle rigtig fine oplevelser. Når synssansen bliver svækket, er der nogle andre sanser, der bliver vækket, siger Alaya Riefensthal.

Alaya Riefensthal er en del af mørkekunstnergruppen Myrkr. Foto: Christoffer Laubel

Til gavn for landsbyen

Tyge Mortensen håber, mørkeaktiviteterne kan være med til at skabe et særligt fællesskab for beboerne, der i forvejen møder hinanden i det kulturelle liv omkring musik- og kulturhuset Foderstoffen.

- Man kan godt sige, det er en form for branding, men vi gør det ikke for brandingens skyld. Vi gør det også, fordi det er hamrende sjovt. Og det samler os. Når vi skal fortælle mørkehistorier til hinanden og lave projektet sammen med Myrkr, det knytter os sammen omkring det her, siger Tyge Mortensen.

Måske kan mørket gøre noget godt for Rudme på en kunstnerisk måde.

Børnene Anders Hedegaard Mortensen og Irmelin Due Nygård har allerede fundet ud af at skabe gode oplevelser i mørket.

- Hvis det er en god nattehimmel, kan man se mange stjerner. Så tænker man ikke på alle de dumme ting, men man tænker bare på, at det er flot, siger Anders Hedegaard Mortensen og skæver op til månen, der er kommet frem på himlen.

